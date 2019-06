Allarme di Visco | debito pubblico elevato | dubbi sulla sua tenuta

Allarme di Visco : dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico : Il governatore di Bankitalia: «Lo spread che abbiamo è ridicolo perchè riflette la paura sulla tenuta del debito»...

Spread "alla greca" - crescita zero - l'Allarme di Visco : il paese rischia e il governo va nel pallone sulla lettera Ue : Fosse stata una giornata litigiosa come le tante a cui questo governo ha abituato il paese, la rabbia di Luigi Di Maio contro Giovanni Tria sulla lettera di giustificazione a Bruxelles sarebbe stata archiviata come un film già visto, ennesimo fotogramma di un governo che non ha collante interno e che comunque tiene. E lo stesso ragionamento, con una sfumatura più pessimista, si sarebbe applicato al veleno post elettorale che si ...

Dopo Visco anche Guzzetti lancia l'Allarme : "I dati sono reali - lo spread oltre 250 è insostenibile" : “Uno spread già oltre i 250 punti è per noi insostenibile”. Così Giuseppe Guzzetti, presidente dell’Acri, dal palco del convegno organizzato dall’associazione per i 20 anni dalla legge Ciampi. “Facile dire slogan come ‘l’Europa ci strangola e ci affamà , o dire che uno lo spread ‘se lo mangia a colazione’” ma “i dati che sono reali, e non vengono ...