Alimentare Made in Italy | vola l’export | balzo del 13 | 3%

Made in Italy - Coldiretti : invasione francese in Italia - dall’Alimentare alla moda : “L’ultimo colpo messo a segno dai francesi in Italia è stato l’acquisizione senza ostacoli de “La nuova Castelli”, il principale esportatore di Parmigiano Reggiano da parte della Lactalis ma negli ultimi anni i cugini d’Oltralpe hanno allungato le proprie mani senza freni su pezzi pregiati del Made in Italy, dall’alimentare alla moda, dalle banche all’energia fino alle telecomunicazioni“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento ...

Made in Italy agroAlimentare : accordo Conad - “storica inversione di tendenza” : Una storica inversione di tendenza in un settore vitale per la valorizzazione del Made in Italy agroalimentare dopo che lo shopping straniero ha portato all’estero tre marchi storici su quattro. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare positivamente l’accordo siglato da Conad per l’acquisizione di circa 1.600 punti vendita della catena francese Auchan Retail Italia, ipermercati, supermercati, negozi ...

Alimentare - Agrocepi : filiere ortofrutticole unite per il Made in Italy : Agrocepi Federazione Nazionale AgroAlimentare ha presentato oggi al Macfrut, la Fiera internazionale dell’ortofrutta in corso a Rimini giunta quest’anno alla 36esima edizione, la conferenza pubblica “Le nostre filiere dell’ortofrutta per il Made in Italy – Energie & Benessere”, convegno in cui sono stati illustrati i due progetti di filiera che Agrocepi, a seguito di un bando del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del ...

FederAlimentare rilancia : l'Alimentare è cuore del Made in Italy : Roma, 9 mag., askanews, - Oltre 56mila imprese per un fatturato che supera i 140 miliardi di euro, di cui un quarto che deriva dall'export, con un trend in continuo aumento che nel 2018 ha segnato +2,...

Falso Made in Italy agroAlimentare nel mondo : il valore sale ad oltre 100 miliardi : sale ad oltre 100 miliardi il valore del Falso Made in Italy agroalimentare nel mondo con un aumento record del 70% nel corso dell’ultimo decennio, per effetto della pirateria internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano all’Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti e Filiera ...

AgroAlimentare Made in Italy : il premier parteciperà al Forum organizzato da Filiera Italia e Coldiretti : Il premier Giuseppe Conte parteciperà al Forum organizzato da Filiera Italia e Coldiretti a TUTTOFOOD dedicato all’Agroalimentare Made in Italy martedì 7 maggio 2019 alle ore 14,30 alla Fiera di Milano all’Auditorium- Centro congressi stella polare Ingresso Fiera Porta sud. Primo piano Le imprese agricole Italiane e i principali marchi dell’industria alimentare nazionale, riuniti in una storica alleanza, presentano al presidente del Consiglio ...

Primo maggio - a fine vacanza di primavera non manca un souvenir agroAlimentare Made in Liguria : ' Il turismo - affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa " si conferma una risorsa fondamentale dell'economia Ligure e, mentre la stagione ...