Se si torna al voto mi candido al 100%! Alessandro Di Battista è pronto alle elezioni anticipate

(Di mercoledì 19 giugno 2019) L'ipotesi dianticipate sembra molto vicina sentendo parlare l'ex deputato del Movimento 5 Stelle,Di. Che da una parte assicura che in tal caso si ricandiderebbe "al 100%", dall'altra spazza via la regola del doppio mandato del M5s sostenendo che in caso dianticipate non andrebbe considerata. L’ex deputatoDisostiene che non andrebbe considerata nel caso in cui il governo dovesse cadere e si dovesse andare aanticipate. Durante la registrazione della puntata di Otto e Mezzo che andrà in onda questa sera su La7, Diafferma che “se il governo dovesse cadere, da qui al 15 luglio, chiederei di non considerare questa legislatura” nel computo dei due mandati. E sempre in caso dici sarebbe da capire chi sarà il capo del Movimento: Disi limita a ricordare che Di Maio “è il capo politico per altri tre anni, Conte non so se si ricandiderà”.