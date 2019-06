Al via le riprese del prequel de Il Trono di Spade | si torna in Irlanda per girare la

optimaitalia

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ledelde Ildipartono in un luogo familiare ai fan della celebre serie HBO. Entertainment Weekly ha annunciato l'inizio della produzione dello show che racconterà gli eventi antecedenti l'era degli Stark, Lannister e Targaryen.Il set è stato allestito di nuovo indel Nord, che per anni è stata la location perfetta di Game of Thrones. Il magazine americano fa sapere che attualmente lo staff si è stabilito lì perle prime scene, ed è perciò incerto se si sposterà in altri Paesi Europei. L'ultima stagione de Ildi, per sviare i curiosi appostati sul set, è stata girata anche in Spagna, mentre negli anni precedenti si è trasferita anche in Marocco e Croazia.La trama delde Ildiè ancora top secret, e al momento se ne conosce solo l'ambientazione: 5,000 anni prima degli eventi raccontati nella serie madre. ...

