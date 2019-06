Aereo abbattuto della Malaysian Airlines | ecco i volti dei quattro sospetti | tre sono 007

lastampa

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Il Joint Investigation Team olandese ha incriminato per omicidiopersone, tre di nazionalità russa e uno di nazionalità ucraina, per il ruolo avuto nell’abbattimento del BoeingMalaysianei cieli dell’Ucraina orientale costato la vita a 298 tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Gli inquirenti hanno spiccato i corrispettivi...

vitti2173 : RT @jacopo_iacoboni: ++ Incriminati 3 russi (2 del GRU e uno del FSB) e un separatista ucraino per l’abbattimento del MH17 in Donbas 5 anni… - bambaccione : RT @jacopo_iacoboni: ++ Incriminati 3 russi (2 del GRU e uno del FSB) e un separatista ucraino per l’abbattimento del MH17 in Donbas 5 anni… - _MrWolf_ : RT @jacopo_iacoboni: ++ Incriminati 3 russi (2 del GRU e uno del FSB) e un separatista ucraino per l’abbattimento del MH17 in Donbas 5 anni… -