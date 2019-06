Xylella | il batterio che stermina gli olivi potrebbe avere vita breve | scovato un fungo

Xylella - Coldiretti : il batterio vira verso Matera - nuovi casi a Taranto : Non solo verso Nord, “la Xylella vira a Ovest a pochi chilometri da Matera con i nuovi casi di contagio in provincia di Taranto dove ben 6 ulivi sono stati infettati a Montemesola e 1 a Crispiano“: lo rende noto la Coldiretti in occasione del sopralluogo aereo effettuato dal presidente Nazionale Ettore Prandini e dal Ministro delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio in elicottero nell’area infetta da ...

Il batterio della Xylella fastidiosa si sta diffondendo in tutta Europa : Il batterio della Xylella fastidiosa potrebbe diffondersi in tutta Europa. È quanto emerge da uno studio diffuso a Parigi dall'Efsa, l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare. Lo studio conferma che attualmente non esiste "alcuna soluzione" per eliminare i batteri nelle colture e considera "cruciali" le misure messe in atto per "controllare" gli insetti che la trasmettono. Alcune esperienze "promettenti" sono in corso di valutazione in ...

Xylella - Italia Olivicola : “Non esiste una cura per debellare il batterio - abbiamo solo l’arma della prevenzione” : “L’Efsa ha confermato oggi l’amara realtà che purtroppo sapevamo da tempo: al momento, nonostante gli sforzi di tanti bravi ricercatori, non esiste una cura per debellare il batterio della Xylella dai nostri campi, ma abbiamo solo l’arma della prevenzione attuando le misure che l’Unione Europea suggerisce da tempo e che, purtroppo, in Italia non sono mai state attuate seriamente. Fare le buone pratiche agricole ...