X Factor 2019 | novità nel regolamento per le audizioni

X Factor 2019 - partite le Audizioni : la prima foto dei nuovi giudici : X Factor 2019 è ufficialmente partito: la tredicesima edizione è iniziata con le prime Audizioni alla presenza dei giudici in programma oggi, domenica 16 giugno, al Pala Alpitour di Torino. La seconda fase delle selezioni del nuovo cast proseguirà a Torino anche domani, lunedì 17, quindi martedì 18, venerdì 21 e sabato 22 giugno 2019, dalle 15.00 a mezzanotte e mezza. Presente anche Alessandro Cattelan (e chi vuole partecipare come pubblico, ...

X Factor 2019 - parla la famiglia di una vittima di Corinaldo : “Nostra figlia morta senza giustizia - Sfera Ebbasta in tv” : FQ Magazine X Factor 2019, ecco i nomi dei nuovi quattro giudici: Mara Maionchi, Samuel dei Subsonica, Malika e Sfera Ebbasta La presenza di Sfera Ebbasta nella giuria di X Factor non è piaciuta a molti fan della trasmissione, ha generato nuove polemiche sull’opportunità di un suo ruolo nel programma dopo la strage del “Lanterna Azzurra” ...

X Factor 2019 - Salmo risponde ai fan : “Non sono loro ad avermi “pisciato” - ho rinunciato io a un sacco di soldi” : La giuria di X Factor è stata annunciata e ormai non ci sono dubbi sui nomi dei quattro giudici che affiancheranno Alessandro Cattelan nella prossima edizione del talent di SlyUno: Mara Maionchi, Samuel dei Subsonica, il trapper (rifiutato tra le polemiche dalla Rai per “The Voice Of Italy”) Sfera Ebbasta e la cantautrice Malika Ayane. Ma c’è un artista del quale si è parlato più volte in passato come papabile componente della giuria, il ...

X Factor 2019 - polemiche per Sfera Ebbasta. La produzione : «Vi conquisterà - anche Fedez era fortemente criticato. La sua vicenda è diversa da quella di Asia Argento» : Sfera Ebbasta La presenza di Sfera Ebbasta nella nuova edizione di X Factor non è passata di certo inosservata. La scelta di Sky di inserire il ‘re della trap’ nella nuova giuria del talent, al fianco di Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel dei Subsonica, non è piaciuta a molti dei fan della trasmissione. Le motivazioni, come prevedibile, sono le più svariate, legate alla proposta musicale del trapper, ai discutibili testi veicolati ...

X Factor 2019 : i giudici sono Mara Maionchi - Malika Ayane - Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta : X Factor 2019 giudici: Annunciati Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta. Tornano Alessandro Cattelan e Simone FerrariDopo indiscrezioni più o meno veritiere oggi siamo arrivati a sentenza definitiva: Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta saranno i nuovi giudici della nuova edizione del talent di Sky, prodotto da Fremantle, X Factor.Lo show vede quindi un cambio radicale al tavolo, dopo ...

La giuria di X Factor 2019 è una bomba : Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta. È questa la giuria di X Factor 2019. Ed è bellissima. Meglio assortita di così non si poteva fare. Interessanti anche le dinamiche che si potranno creare tra la veterana, che negli ultimi due anni ha portato alla vittoria Lorenzo Licitra e poi Anastasio ed è ora alla sua sesta edizione del talent, e le new entry, digiune o quasi di una simile esperienza. «Lo so, avevo detto che ...

X Factor 2019 : Mara Maionchi - Malika Ayane - Samuel e Sfera Ebbasta in giuria : X Factor 2019 La macchina di X Factor, il talent show di SkyUno condotto da Alessandro Cattelan, riparte da una giuria quasi completamente rivoluzionata. La vincitrice in carica Mara Maionchi ci sarà, insieme a tre nuovi giudici: Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta. X Factor 2019: la nuova giuria E’ lungo e costellato di successi il percorso nell’industria discografica di Mara Maionchi, che ha lavorato con alcuni dei ...

X Factor 2019 - ecco i nomi dei nuovi quattro giudici : Mara Maionchi - Samuel dei Subsonica - Malika e Sfera Ebbasta : Rivoluzione totale (o quasi) dentro la giuria di X Factor, talent di Sky Uno giunto alla tredicesima edizione. Dopo giorni di rumors, ipotesi e smentite ecco che è stata ufficializzata la nuova giuria. Ci sarà Mara Maionchi, anche se aveva mostrato segni di stanchezza e aveva lasciato intendere che avrebbe lasciato il posto. La produttrice dovrà anche fare da collante per tutta la giuria. Arrivano le new entry: Samuel dei Subsonica, il trapper ...