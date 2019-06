WTA Maiorca – Ritorno col botto per Maria Sharapova | la tennista russa batte Kuzmova in

sportfair

(Di martedì 18 giugno 2019)vincente per: la, superati i problemi alla spalla, torna in campo con un successo suall’esordio nel WTA diDura 1 ora e 31 minuti ilin campo didopo i problemi alla spalla che ne hanno falcidiato i primi mesi del 2019. La, operatasi con successo nelle scorse settimane, ha accettato la wild card per il torneo di, trionfando all’esordio contro la slovacca Viktoria(numero 46 WTA).si è imposta in due set vinti 6-7 (8-10 al tie-break) / 0-6.L'articolo WTAcolper: lain due set SPORTFAIR.

