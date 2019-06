WTA Birmingham – Naomi Osaka soffre all’esordio | per battere Maria Sakkari servono 3 set

WTA Birmingham – Esordio easy per Ostapenko : Swiatek spazzata via in meno di un’ora : Jelena Ostapenko supera senza problemi l’Esordio nel WTA di Birmingham: la tennista lettone batte in due set Iga Swiatek Bastano appena 52 minuti a Jelena Ostapenko per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale del WTA di Birmingham. La tennista lettone, numero 37 al mondo, ha superato in 2 set la giovane Iga Swiatek, numero 65 del ranking mondiale femminile. Ostapenko, campionessa Roland Garros 2017, si è imposta con il punteggio ...

Tennis - WTA Birmingham 2019 : lunedì nero per le teste di serie dell’Est - Sabalenka e Svitolina subito fuori : Il lunedì d’apertura del WTA Premier di Birmingham, che vede in campo sia sei incontri di primo turno che gli ultimi match di qualificazione, vede subito in scena l’uscita di due teste di serie. La bielorussa Aryna Sabalenka e l’ucraina Elina Svitolina, numero 5 e 4 del seeding salutano già il torneo. L’una cede in poco meno di due ore alla giocatrice di Taipei Su-Wei Hsieh, che prevale per 6-3 2-6 7-6(1) rimarcando le ...

WTA Birmingham – Pliskova ok all’esordio : Buzarnescu sconfitta agilmente in due set : Karolina Pliskova ottiene una facile vittoria all’esordio nel WTA di Birmingham: la tennista ceca supera Mihaela Buzarnescu in 2 set Vittoria convincente all’esordio per Karolina Pliskova nel WTA di Birmingham. La tennista ceca, numero 3 al mondo e terza testa di serie del torneo britannico, si è imposta in 1 ora e 11 minuti su Mihaela Buzarnescu, numero 42 della classifica mondiale femminile. Pliskova ha trionfato in 2 set vinti con il ...

WTA Birmingham – Sabalenka eliminata al primo turno - Hsieh trionfa al tie-break : Sabalenka ko all’esordio, Hsieh trionfa al tie break e stacca il pass per il secondo turno del torneo WTA di Birmingham Esordio amaro per Sabalenka al torneo WTA di Birmingham: la tennista bielorussa è stata eliminata al tie-break dalla rivale Hsieh. La numero 10 al mondo ha ceduto alla sua avversaria, numero 28 del ranking WTA, dopo quasi due ore di gioco, col punteggio di 3-6, 6-2, 6-7.L'articolo WTA Birmingham – Sabalenka ...

WTA Birmingham – Svitolina ko all’esordio - Gasparyan vola al secondo turno : Niente da fare per Svitolina all’esordio nel torneo WTA di Birmingham: l’ucraina ko dopo tre set, al secondo turno ci va Gasparyan Esordio amaro per Svitolina nel torneo WTA di Birmingham: la tennista ucraina ha ceduto alla rivale Gasparyan al terzo set. La numero 7 del ranking WTA, dopo avr perso il primo set, ha tentato la rimonta, riuscendo a pareggiare i conti e rimandare tutto al terzo ed ultimo set. La rivale russa, ...