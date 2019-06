Volley | Lorenzo Bernardi non è più l’allenatore di Perugia | “Ha deciso la società | giorno

Volley - Nations League 2019 - Gianlorenzo Blengini : “Possiamo fare un buon weekend. Partite importanti per capire il nostro livello” : Domani l’Italia inizierà il terzo round della Nations League 2019 di Volley maschile. Gli azzurri affronteranno alle 16.00 il Giappone e poi nel fine settimana sfideranno prima l’Australia e poi i padroni di casa della Bulgaria, visto che le gare si svolgeranno a Varna. Dopo aver superato Stati Uniti e Portogallo la scorsa settimana, i nostri portacolori puntano a proseguire nel migliore dei modi il loro cammino nel torneo. Oggi si è svolta la ...

Volley - Gianlorenzo Blengini : “Nel torneo di qualificazione olimpica non dovremo preoccuparci solo della Serbia” : La Nazionale Italiana di pallavolo di Chicco Blengini è a lavoro per prepararsi in vista dell’imminente Nations League che prenderà il via a Jiangmen (Cina) nel weekend del 31 maggio-2 giugno. Gli azzurri affronteranno nell’ordine Iran, Germania e Cina. Come è noto vi saranno assenze importanti, come quelle di Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Massimo Colaci. Spetterà a Simone Giannelli guidare un gruppo formato da ...

Volley - Gianlorenzo Blengini : “Nel torneo di qualificazione olimpica non dovremo preoccuparci solo della Serbia” : La Nazionale Italiana di pallavolo di Chicco Blengini è a lavoro per prepararsi in vista dell’imminente Nations League che prenderà il via a Jiangmen (Cina) nel weekend del 31 maggio-2 giugno. Gli azzurri affronteranno nell’ordine Iran, Germania e Cina. Come è noto vi saranno assenza importanti, come quelle di Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Massimo Colaci. Spetterà a Simone Giannelli guidare un gruppo formato da ...