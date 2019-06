Volley femminile | Nations League 2019 | Italia-Brasile 0-3 | le pagelle delle azzurre

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Brasile 0-3 - azzurre in campo col sestetto sperimentale. Dominio verdeoro : L’Italia si deve arrende al cospetto del Brasile per 3-0 (25-21; 25-20; 25-23) nel match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile, ad Ankara (Turchia) la nostra Nazionale è incappata nella terza sconfitta nel prestigioso torneo internazionale ma le azzurre erano già certe della qualificazione alla Final Six. Il ko odierno è costato il primo posto in classifica generale alle ragazze del CT Davide Mazzanti: il Brasile ha ...

16.30 L'Italia è scesa in campo con una formazione sperimentale, ha lottato ma ha perso contro il Brasile. Terza sconfitta in Nations League per la nostra Nazionale, già certa della qualificazione alla Final Six. Italia-Brasile 0-3 (21-25; 20-25; 23-25). 23-25 Ana Beatriz chiude con un primo tempo, il Brasile ha vinto la partita. 23-24 Caterina ...

2-1 MUROOOOOOO! NICOLETTIIIIII! 0-1 Primo tempo di Mara, il solito colpo. INIZIA IL TERZO SET. Italia-Brasile 0-2. Tutto facile per le verdeoro. 20-25 Mara chiude i conti. Il Brasile ha vinto il secondo set. 19-24 Errore al servizio, cinque set-point per il Brasile. 19-23 Brava Malinov a sbarcare Pietrini, perfetto mani-out. 18-23 Bosetti ...

Italia-Brasile 0-1. 21-25 Caterina Bosetti viene murata, l'Italia ha perso il primo set. Il video-check dà ragione al Brasile, il pallone è dentro. Si riparte dal 24-21 per il Brasile. 22-23 Fuoriiiiiii! Out il diagonale di Paula. L'Italia ha una chance. 21-23 Che pipeeeeeeee! Pietrini sontuosa, prima volta nel set. 20-23 Contro questi ...

15-18 Ace di Natalia, allungo importante del Brasile. Niente da fare per Bosetti. 15-17 Pietrini attacca due volte consecutivamente e sbaglia, colpo out. 15-16 Si fa troppa fatica ad arginare Natalia, Brasile avanti di un punto al secondo time-out tecnico. 15-15 Sontuosa fast di Alberti. Che battaglia punto a punto! 14-14 Chirurgico primo tempo di ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo ad Ankara (Turchia) per affrontare le verdeoro nell'incontro che apre l'ultima tappa della fase preliminare, la nostra Nazionale è già certa della qualificazione alla Final Six del prestigioso ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Brasile - le azzurre per difendere il primo posto! Grande sfida ad Ankara : L’Italia è già qualificata alla Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile ma la nostra Nazionale vuole chiudere in bellezza la fase preliminare e cercherà il successo anche oggi pomeriggio (ore 15.00) contro il Brasile. Le azzurre scenderanno in campo ad Ankara (Turchia) per affrontare le verdeoro nell’incontro che apre la tappa conclusiva del prestigioso torneo internazionale: le ragazze del CT Davide Mazzanti occupano ...

Italia-Brasile Volley femminile - Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi martedì 18 giugno si gioca Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo ad Ankara (Turchia) per disputare l’incontro che apre l’ultima tappa della fase preliminare, la nostra Nazionale si presenta forte del primo posto in classifica (10 vittorie in 12 partite disputate) ed è già certa della qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Le ...

Campionesse d'Europa! La nazionale femminile sorde del Volley conquista uno storico oro : Italia da sogno. La nazionale femminile sorde ha conquistato il gradino più alto del podio a Cagliari: sono loro le Campionesse d’Europa. Un risultato storico, grazie alla vittoria sulle russe per 3-0 (25-13; 25-19; 25-16)La finale è andata in scena al PalaPirastu di Cagliari e le ragazze, guidate da Alessandra Campedelli, hanno conquistato il primo oro italiano in questo campionato europeo. Le azzurre escono dal torneo ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia per la tappa di Ankara. Paola Egonu resta a casa : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per l’ultima tappa della Nations League che andrà in scena ad Ankara (Turchia) dal 18 al 20 giugno. Le azzurre, già certe della qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale, affronteranno nell’ordine il Brasile, la Turchia e il Belgio. Assente Paola Egonu dopo il malore accusato al termine dell’incontro con la ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Paola Egonu salta l’ultima tappa. L’azzurra resterà in Italia dopo il malore : Paola Egonu non parteciperà all’ultima tappa della Nations League 2019 di Volley femminile che andrà in scena dal 18 al 20 giugno ad Ankara (Turchia). L’opposto della nostra Nazionale salterà la trasferta che conclude la fase preliminare del prestigioso torneo internazionale, rimarrà in Italia dopo il malore accusato al termine della sfida contro la Corea del Sud che l’ha costretta anche a degli accertamenti in ospedale. ...

Volley femminile - Nations League 2019. Mazzanti : “Che bella qualificazione - ci siamo fatti un gran regalo” : L’Italia ha sconfitto la Russia per 3-1 e si è qualificata alla Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, grande prestazione da parte delle azzurre che si sono imposte al PalaBarton di Perugia infilando la decima vittoria nel prestigioso torneo internazionale. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti ai microfoni della FederVolley. DAVIDE Mazzanti: “Il sacrificio più grande che ho chiesto alle ragazze è ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Russia 3-1 - le pagelle delle azzurre. Sorokaite 29 punti - grande Pietrini : L’Italia ha sconfitto la Russia per 3-1 nel match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si sono imposte al PalaBarton di Perugia e hanno conquistato la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. INDRE Sorokaite: 9. Prestazione da urlo dell’opposto che sostituisce Paola Egonu dopo il malore di ieri sera: show stellare ...