Violenza su donne | intesa Regione Lombardia-Ordine avvocati per formazione

Miss Progress e Amnesty International contro la Violenza sulle donne : Dopo la Fondazione IEO-CCM per il tema Salute e il WWF per l’Ambiente, l’associazione culturale In Progress annuncia la collaborazione

Veneto : sempre più donne si rivolgono ai centri anti Violenza (2) : (AdnKronos) - La strutture attive in Veneto per contrastare la violenza contro le donne e accogliere e proteggere le vittime sono salite a 44 (22 centri antiviolenza e 22 case rifugio), con l’apertura di un nuovo centro antiviolenza a Legnago e di tre case rifugio nelle province di Verona, Treviso e

Veneto : sempre più donne si rivolgono ai centri anti Violenza : Venezia, 14 giu. (AdnKronos) - sempre più donne in Veneto si rivolgono ai centri antiviolenza: il report annuale sull’attività dei centri antiviolenza e delle Case rifugio (da oggi online nel sito della Regione Veneto) rivela che nel 2018 le segnalazioni sono aumentate del 79 %, passando dai 4733 co

Verso l'espulsione gli stranieri arrestati per Violenza su donne : Giovanni Corato ? La toga rossa a Salvini: "Quei 4 stranieri vanno espulsi" Il Viminale ha avviato le procedure per l'espulsione dei quattro stranieri che hanno commesso violenza sulle donne, come chiesto da una toga rossa La toga rossa segnala quattro stranieri arrestati per violenza sulle donne e il Viminale risponde. Che fosse un "assist" o una "critica" alle politiche messe in atto da Matteo Salvini, la lettera ...

La Violenza sulle donne disabili : La violenza contro le donne ha molte forme: sessuale, fisica, psicologica, economica. Questo vale anche per le donne con disabilità, dove la presenza di una disabilità rende la violenza peculiare. Il fatto che la donna presenti una disabilità, e quindi possa trovarsi in una situazione di dipendenza per quanto riguarda ad esempio l’assistenza da parte di un caregiver, che magari è lo stesso autore della violenza, fa sì che gli ausili, ...

Grande Fratello 16 - la denuncia del Moige : "Chiare scene di Violenza sulle donne" : Non c'è edizione del Grande Fratello senza esposto del Moige, il Movimento Italiano Genitori, che nel pomeriggio di martedì 28 maggio 2019 ha diffuso un comunicato stampa con cui ha annunciato di aver presentato oggi una denuncia all'Agcom e al Comitato Media e Minori contro il reality di Canale 5.È stata la puntata del Grande Fratello andata in onda meno di 24 ore fa ad aver spinto l'associazione di promozione sociale, che da anni si ...

Il congedo lavorativo per le donne vittime di Violenza : la domanda si fa online : Il recupero psicologico per le donne vittime di violenza di genere tra le mura domestiche è un percorso lungo e faticoso. Per questo, già da tempo, è stato introdotta la possibilità di un congedo retribuito per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, ampliato poi anche alle lavoratrici autonome e a quelle del settore domestico, per rendere loro possibile svolgere i percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del ...

Chignolo Po. Opera di Milena Quercioli all’asta contro la Violenza su donne e bambini : Il 9 giugno presso il Castello di Chignolo Po (PV) si terrà un gala di beneficenza organizzato dalla Women Talent

Mara Carfagna - l'Onu aderisce alla campagna contro la Violenza sulle donne "Non è normale che sia normale" : L’Onu aderisce a #nonènormalechesianormale, la campagna istituzionale contro la violenza sulle donne presentata il 25 novembre dalla Vicepreside della Camera Mara Carfagna. Con un tweet pubblicato da UnWomen, l’ente per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile, anche le Nazioni Unite annunc

Bullismo e Violenza sulle donne si combattono anche attraverso arte ed erotismo : A Roma il 14 maggio si è inaugurata – con il prezioso apporto artistico di Vittorio Sgarbi e del brillante direttore del Museo archeologico di Napoli - una mostra apparentemente assurda, finanziata dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e pensata da due ONLUS, il Codacons e la SIIPAC Lazio, intitolata “L’arte dell’amore non violento nell’antica Roma”, iniziativa contro ...

Salvini : castrazione chimica unica soluzione contro Violenza su donne : Roma – “Per chi mette le mani addosso a un bambino o a una donna la castrazione chimica e’ l’unica soluzione”. Lo dice Matteo Salvini in un comizio a Pesaro. L'articolo Salvini: castrazione chimica unica soluzione contro violenza su donne proviene da RomaDailyNews.

Violenza sulle donne - incontro oggi a Ragusa : Violenza sulle donne, incontro oggi a Ragusa. "Adessobasta" dà appuntamento al Centro servizi culturali alle 17.30 per riflettere sul fenomeno

Cgil Ragusa propone una manifestazione contro la Violenza sulle donne : Dalla Cgil proposta di manifestazione contro la violenza sulle donne. A lanciarla Graziella Perticone, segretaria confederale Cgil Ragusa

Quando Chiricozzi postava la locandina fascista in difesa delle donne vittime di Violenza : Post razzisti, il motto delle SS, ma anche commenti contro le giovani di sinistra, il Papa e la Chiesa. Il profilo del 21enne esponente di CasaPound arrestato