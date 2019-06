VIDEO Italia-Brasile 0-1 | Highlights | gol e sintesi Mondiali calcio femminile Marta

oasport

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Termina con una sconfitta indolore la prima fase deidi2019 dell’in Francia. A Valenciennes le azzurre sono state superate 1-0 dal, con la realizzazione dial 74′ su undi rigore molto generoso, che comunque non va ad alterare gli equilibri del girone. Le nostre portacolori, infatti, terminano in vetta la raggruppamento per effetto della miglior differenza reti, visto che l’Australia contro la Giamaica non è andata oltre il 4-1 e dunque arriva alle spalle delle ragazze nostrane e davanti alle sudamericane, per via della classifica avulsa. Con questo riscontro, la Nazionale se la vedrà contro una delle migliori terze agli ottavi di finale e probabilmente contro uno tra Cina e Nigeria. Di seguito glidel match:0-1 CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

OfficialASRoma : 17 giugno. 18 anni fa diventavamo Campioni d'Italia per la terza volta ???? #ASRoma - rtl1025 : I @5SOS ci anticipano che torneranno in Italia il prossimo anno ???? Oltre a dettagli sul nuovo album ????? #5SOSRTL1025 - matteosalvinimi : Salutando gli amici di @skuolanet, ecco la mia #notteprimadegliesami. Un enorme in bocca al lupo a ragazze e ragazz… -