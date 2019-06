«Veronica Mars» | il nuovo trailer | cosa aspettarci dal revival

Il video trailer ufficiale di Veronica Mars 4 : il ritorno a Neptune per indagare su crimini e lotta di classe : Il video del trailer ufficiale di Veronica Mars 4 regala un primo sguardo sul revival che Hulu diffonderà dal 26 luglio. La nuova stagione vede Veronica Mars tornare nella città di Neptune dopo essere stata via per anni: la ritroviamo mentre lavora come detective privato al fianco di suo padre Keith (Enrico Colantoni) nel periodo in cui una serie di attentati e crimini mettono in pericolo la stagione delle vacanze di primavera e le vite dei ...

Veronica Mars il nuovo trailer del revival accontenta i fan della coppia LoVe : L'estate dei ricordi del pubblico americano, intrisa di nostalgia, prima di approdare a Beverly Hills, il 26 luglio si fermerà sulle coste della fittizia cittadina di Neptune per ritrovare Veronica Mars. Curiosamente in entrambi i casi non c'è ancora una data italiana e anche le vecchie stagioni non affollano Box Sets o piattaforme di streaming nostrane.Il nuovo trailer del revival di Veronica Mars riporta Kristen Bell dietro la scrivania da ...

Le prime immagini e le trame degli episodi del revival di Veronica Mars - che potrebbe anche avere un’altra stagione : A poco più di un mese dal debutto su Hulu, le prime immagini e le trame degli episodi del revival di Veronica Mars alzano il sipario sul ritorno dell'investigatrice privata interpretata da Kristen Bell in una nuova stagione da 8 capitoli. Il debutto è previsto il 26 luglio sulla piattaforma Hulu, disponibile solo negli Stati Uniti e in Giappone, ma il revival è atteso dai fan di tutto il mondo visto che la serie originale fu distribuita in ...

Veronica Mars 4 : gli episodi in streaming potrebbero non essere gli ultimi della serie : Il ritorno di Veronica Mars, il 26 luglio sulla piattaforma Hulu, potrebbe non essere l'ultima volta per il personaggio interpretato da Kristen Bell. Il creatore Rob Thomas, in occasione del festival texano ATX Television di Austin, ha parlato dei nuovi otto episodi della serie e ha lasciato intendere che potrebbero non mettere la parola 'fine' alle vicende di Veronica e degli altri abitanti di Neptune. Thomas si è mostrato sempre entusiasta ...

Nel revival di Veronica Mars la protagonista di fronte a un bivio : le anticipazioni del creatore Rob Thomas : Il revival di Veronica Mars in arrivo su Hulu quest'estate sarà un racconto della maturità della protagonista, giunta ad un bivio nella sua vita e chiamata a fare delle scelte. Lo ha presentato così Rob Thomas, parlandone all'ATX Television Festival di sabato 8 giugno: il creatore di Veronica Mars e showrunner del revival ha ribadito come la serie ripartirà da una protagonista ormai cresciuta rispetto alla liceale delle prime tre stagioni e ...

Non solo Veronica Mars - Kristen Bell debutta alla regia di The Good Place nella quarta stagione : Sarà un anno ricco di impegni per Kristen Bell e non solo per l'atteso debutto del revival di Veronica Mars, in arrivo quest'estate su Hulu. L'attrice, che da tre anni è protagonista della comedy The Good Place di NBC, farà anche il suo debutto come regista della serie. La notizia è arrivata in esclusiva da TVLine, che ha confermato in esclusiva l'impegno dell'attrice come regista: la Bell, che è anche produttrice esecutiva di The Good ...

Kristen Bell non ha mai visto Veronica Mars e spiega perché la guarderà solo prima del revival : Nonostante sia stato il ruolo che le ha regalato la popolarità presso il grande pubblico e quello a cui ancora oggi tutti la associano, Kristen Bell non ha mai visto Veronica Mars e spiega perché guarderà la serie solo prima del revival in arrivo su Hulu la prossima estate. L'attrice, che ha interpretato la detective adolescente Veronica Mars nell'omonima serie per tre stagioni in onda negli USA tra il 2004 e il 2007, riprenderà lo stesso ...

Kristen Bell anticipa come sarà la nuova Veronica Mars nel revival Hulu : “È una donna con la pistola” : La nuova Veronica Mars sta per arrivare, purtroppo solo su Hulu e quindi solo negli Stati Uniti e in Giappone, ma l'attesa dei fan della serie in tutto il mondo cresce visibilmente con l'avvicinarsi della première. La serie è già stata interamente girata, al punto che la protagonista Kristen Bell ha già visto tutti gli episodi del revival, come ha raccontato in una recente intervista col sito PureWow. Tornata con entusiasmo nei panni del ...

Veronica Mars torna Kristen Bell il primo teaser della serie : Veronica Mars è cresciuta ma non ha perso il vizio di indagare e così nella prima clip, un teaser postato sui social da Hulu, possiamo avere un assaggio del ritorno dell’investigatrice interpretata da Kristen Bell. I nuovi episodi, la stagione è composta da 8 puntate, saranno disponibili sulla piattaforma di proprietà della Disney a partire dal 26 luglio. Veronica Mars, anticipazioni Da quello che si può osservare Veronica Mars non più ...

Veronica Mars 4 - il trailer : un killer uccide con violente esplosioni - Neptune nel panico : Dopo dodici anni, tre stagioni dal 2004 al 2007 e la realizzazione di un film nel 2013, Veronica Mars torna con una quarta stagione composta da otto episodi, a partire dal 26 luglio sulla piattaforma streaming Hulu. La conferma della realizzazione del revival era arrivata nell'autunno 2018, notizia seguita nei mesi successivi da foto scattate sul set e prime informazioni sulla trama, fino al teaser pubblicato ad aprile che annunciava la data del ...

Cosa ci dice della trama del revival di Veronica Mars il nuovo video teaser della serie con Kristen Bell ed Enrico Colantoni : La trama del revival di Veronica Mars comincia a prendere forma grazie al nuovo video teaser della serie che torna su Hulu quest'estate, a ben 15 anni dal debutto della prima stagione. E proprio dalle origini di Veronica Mars parte il nuovo video teaser che mostra la protagonista ormai adulta, ma ancora alle prese con una sete di giustizia e verità. Come ricorda il nuovo teaser del revival di Veronica Mars, la studentessa liceale ...

Veronica Mars - ecco il teaser della serie revival : http://www.youtube.com/watch?v=wuhCFAtFE-A Era stato confermato nel settembre 2018 il ritorno di Veronica Mars, la serie che vede al centro la giovane investigatrice privata interpretata da Kristen Bell. E in queste ore è stato diffuso il primo teaser della nuova serie revival che riporterà in campo la protagonista nei nuovi episodi che saranno diffusi a partire dal prossimo 26 luglio sulla piattaforma Hulu negli Stati Uniti. La miniserie ...

Veronica Mars - il nuovo cast e i vecchi attori all'opera nel primo trailer del revival : Veronica Mars sta per tornare e milioni di fan in tutto il mondo non vedono l'ora, vista l'ampiezza del fandom che dall'inizio degli anni Duemila ha inseguito la serie dappertutto. Lo show ha avuto il grande merito di aver raccolto tutti gli orfani di Buffy , ...

Upfront 2019 Hulu : Diego Luna sarà Ghost Rider - arriva Nicole Kidman - il trailer di Veronica Mars : Upfront 2019 Hulu i trailer di The Handmaid’s Tale 3 e Veronica Mars. Due nuove serie Marvel tra cui Ghost Rider con Diego Luna. Nicole Kidman protagonista di Nine Perfect Strangers. Veronica, Nicole, June, Chrissy, Marvel, Kate: queste le parole chiave degli Upfront o meglio NewFront di Hulu del 2019. La piattaforma di streaming ha snocciolato anche alcune cifre come i 28 milioni di abbonati con una base di 58 milioni di persone ...