VASCO ROSSI | CONCERTO A CAGLIARI 2019 | SCALETTA Video | la protesta dei cittadini!

VASCO ROSSI - concerto a Cagliari 2019 - scaletta/ Video : al porto è mania-selfie : Vasco Rossi conclude il suo tour Non Stop Live 2019 con le due date di Cagliari. Appuntamento a stasera 18 Giugno 2019 per la prima tappa.

Scaletta e ingressi per i concerti di VASCO ROSSI a Cagliari il 18 e 19 giugno - info orari e restrizioni : Dopo molto attendere, arrivano i concerti di Vasco Rossi a Cagliari il 18 e 19 giugno per il doppio appuntamento alla Arena in Fiera del capoluogo sardo dal quale manca ormai da un decennio. La biglietteria apre i battenti alle ore 11 per il ritiro delle buste Vivaticket e dei pacchetti VIP, mentre il ritiro degli accrediti avrà inizio dalle ore 17. La biglietteria, situata in Viale Diaz, resterà aperta fino all'inizio del concerto. ...

VASCO ROSSI - Siamo Solo Noi - sei come 6 : un docuconcerto con poca identità tra ricordi e musica in pillole : Vasco Rossi ha da poco concluso sei concerti a San Siro, il VascoNonStopTour 2019 con un'affluenza record di date e di presenze di pubblico. Del resto lo sappiamo, non è un mistero che Vasco abbia un pubblico fedele, quasi "credente" in una religione. Niente di blasfemo ma un semplice dato di fatto. Qualcosa che lo stesso cantante, nello speciale docuconcerto andato in onda questa sera su Canale 5, ha ammesso e che lo rende dubbioso, ...

VASCO ROSSI - SIAMO SOLO NOI/ Diretta e ospiti - la madre : 'da bambino voleva...' : SIAMO SOLO noi, VASCO ROSSI: Diretta, scaletta e ospiti dello speciale di Canale 5. Il re di San Siro: "non sono un mito"

VASCO ROSSI - Siamo Solo Noi - diretta docuconcerto : Questa sera, lunedì 17 giugno, in esclusiva in prima serata su Canale 5 “Siamo Solo Noi”, il docuconcerto di Giorgio Verdelli dedicato a Vasco Rossi.L’idea è quella di raccontare le 6 “splendide giornate” in programma a San Siro. Una vera e propria full immersion nel concerto di Vasco costruita come in un gigantesco flashback televisivo che inizia dallo smontaggio del palco e ripercorre la magia della serata, passando continuamente da Vasco ...

VASCO ROSSI Siamo Solo Noi : stasera il docuconcerto in esclusiva su Canale 5 : stasera il docuconcerto su Vasco Rossi, un emozionante viaggio all'interno del mondo del rocker di Zocca.

I concerti di VASCO ROSSI a San Siro su Canale5 - il docu-film Siamo Solo Noi – 6 su 6 con tutte le emozioni da record : I concerti di Vasco Rossi a San Siro su Canale5 ripercorrono tutto il meglio di quello che il Blasco ha proposto nelle 6 serate che a portato allo Stadio Meazza. Lo speciale, che ha subito diversi slittamenti, andrà in onda il 17 giugno alle 21,10 su Canale5 e conterrà alcuni dei migliori momenti dei 6 concerti oltre a immagini esclusive provenienti dal backstage. A commentare sarà la voce del Blasco, con un'intervista esclusiva rilasciata ...

VASCO ROSSI : i suoi concerti diventano una catarsi collettiva. Sempre. : Vasco Rossi non è solo il re degli stadi, l’artista n° 1 in Italia e sicuramente d’Europa, ma molto, molto di più. Le sue canzoni hanno una magia tale che creano un’identificazione tale che chi le ascolta le fa sue. Vasco diventa il poeta che scrive e interpreta quello che tu non riesci ad esprimere. Di conseguenza, i suoi concerti diventano una catarsi collettiva… Dopo aver scritto quest’ultima frase, sono andato a vedere sulla Treccani quale ...

VASCO ROSSI - Siamo solo noi : Canale 5 sposta lo spettacolo : Vasco Rossi, Siamo solo noi-Sei come 6: Canale 5 anticipa lo spettacolo Andrà in onda stasera, lunedì 17 giugno, in prima serata su Canale5 lo spettacolo Siamo solo noi – Sei come 6. Un grande evento che ripercorrerà il meglio dei sei concerti – tutti sold out – tenuti da Vasco Rossi a San Siro. Un vero e proprio record storico per un cantante italiano. Il programma, che sarà costruito come un vero e proprio racconto sulla ...

Siamo solo noi - il docuconcerto su VASCO ROSSI Sei come 6 San Siro 2019 : Il racconto delle sei giornate di San Siro di Vasco Rossi in un lungo docu-concerto su Canale 5, lunedì 17 giugno alle 21,20 dal titolo Siamo solo noi, regia di Giorgio Verdelli con Gerry Scotti narratore. Una full immersion nel concerto della rockstar italiana costruita come in un gigantesco flashback televisivo che inizia dallo smontaggio del palco e ripercorre la magia della serata, passando continuamente da Vasco al pubblico alla band, dalle ...