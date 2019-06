Valanga travolge italiani in Pakistan | in corso le operazioni per salvarli

Pakistan - Valanga travolge spedizione con quattro alpinisti italiani : partiti i soccorsi : Lunedì all’alba una spedizione italiana è stata sorpresa da una valanga sulla catena dell’Hindu Kush, in Pakistan. A raccontarlo è stato lo stesso capo della missione, Tarcisio Bellò, durante una telefonata alla moglie Isabella, rimasta in Italia. “Sto bene, ma chiama i soccorsi” avrebbe detto l’alpinista 57enne, nascondendole la verità sul proprio stato di salute, visto che durante l’incidente avrebbe riportato diverse contusioni e si sarebbe ...

Pakistan - Valanga travolge 4 italiani. «Sono feriti - soccorsi molto difficili» : È accaduto a quota 5300 metri nella valle di Ishkoman, nel distretto di Ghizer: i quattro alpinisti, tutti veneti, travolti insieme a tre Pakistani. La missione di recupero potrà partire solo domani

Piccole Dolomiti - Valanga travolge sciatori sul Carega : disperso un escursionista : Una valanga di grandi dimensioni ha travolto due escursionisti in gita sul Monte Carega, al confine tra Trentino e Veneto, nei pressi del rifugio Fraccaroli. Uno di loro è stato ritrovato, stabilizzato e trasportato in ospedale, mentre il compagno risulta disperso. Impegnato il soccorso alpino nelle ricerche, rese complicate dal maltempo.Continua a leggere