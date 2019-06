Usa | Trump | “Siamo pronti ad arresti di massa e rimpatri di milioni di clandestini”

Draghi annuncia nuovi stimoli e taglio dei tassi. Trump lo attacca : «Così colpisce gli Usa» : «In assenza di miglioramenti» sul fronte dell'inflazione «saranno necessari ulteriori stimoli». Lo sottolinea in un discorso al forum Bce di Sintra il presidente...

Donald Trump contro Mario Draghi : "Porta un vantaggio ingiusto all'Eurozona - a discapito degli Usa" : “Mario Draghi ha appena annunciato il possibile arrivo di altri stimoli, facendo immediatamente calare l’euro contro il dollaro, e rendendo ingiustamente più facile per loro (l’Europa, ndr.) competere con gli Stati Uniti. Sono anni che lo stanno facendo, insieme alla Cina e ad altri”. Lo ha twittato il presidente Usa, Donald Trump. Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately ...

Venti di guerra tra Iran e Usa : l'Europa può porre un freno a Trump : Continua la tensione tra Stati Uniti e Iran, le accuse di Donald Trump all'amministrazione Iraniana guidata da Hassan Rouhani non si placano e rischiano di provocare un conflitto armato. L'Iran cerca di interloquire con l'Europa e non cedere alle continue provocazioni dell'amministrazione guidata dal presidente del Stati Uniti. Politiche destabilizzanti l'Iran viene presa di mira e accusata ripetutamente di aver attaccato alcune petroliere allo ...

L’Iran sfida Trump - abbandoneremo accordo. Usa - arricchimento uranio è “ricatto nucleare” : Tra dieci giorni, il 27 giugno prossimo, l'Iran superera' il limite imposto dall'accordo sul nucleare per l'arricchimento dell'uranio, fissato a 300 chilogrammi. La minaccia di Teheran e' l'ennesimo segnale che l'Iran abbandonera' l'accordo a meno che gli altri firmatari non l'aiutino a eludere le sanzioni economiche statunitensi imposte dal presidente Trump e che hanno messo in ginocchio l'economia del Paese. Il presidente americano, Donald ...

Salvini negli Usa cementa l'asse con Trump e sfida l'Ue : «Italia non è la Grecia - tasse giù» : «L'Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell'Unione europea». Ed è «il più grande Paese europeo con cui...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Giugno : Salvini agli ordini di Trump. Bye bye Putin. Il capo leghista ufficializza il divorzio dalla Russia e sposa gli Usa : F35, Iran e Venezuela: Salvini cerca la benedizione di Trump Il leader leghista si schiera sulle posizioni di Washington per dimostrarsi affidabile di Valentina Celi La Grande Colazione di Marco Travaglio L’ha notato anche il ragionier Cerasa sul Foglio, quindi non è detto che sia vero. Ma è un tema interessante: ma se il Pd, finiti i popcorn e persi altri voti, comuni e regioni, scendesse dall’Aventino per impalmare la Lega? Noi, ...

Salvini negli Usa : «Voglio una manovra alla Trump» : Una manovra «trumpiana»: «Why not?». Così il vicepremier Matteo Salvini a margine della conferenza stampa a Washington ha sottolineato come la politica economica e fiscale dell'amministrazione Trump «puo' essere un esempio e un modello per l'Italia»...

Salvini negli Usa : “All’Italia servirebbe una manovra trumpiana. F35? Non ci si può rimangiare gli accordi” : Il messaggio che nella sua visita negli Stati Uniti Matteo Salvini porta a Donald Trump è chiaro: l’Italia in questo momento è molto più vicina alla Casa Bianca di quanto in Europa non lo siano la Germania o la Francia. “Il nostro Paese vuole tornare a essere nel continente europeo il primo partner della più grande democrazia occidentale”, aveva detto nella notte italiana parlando con i giornalisti a Villa Firenze, la residenza ...

Italia torni a essere primo partner Ue degli Usa! Salvini a Washington vuole incontrare Trump : Matteo Salvini ha in programma un incontro con il vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence e il segretario di Stato Mike Pompeo: "Se vedrò Trump? Una cosa alla volta. Sono il vice e incontro il vice", ha detto ai cronisto. Ma fonti della Casa Bianca hanno fatto sapere che il leader della Lega potrebbe vedere il presidente americano nell'ambito di un incontro "spontaneo".

SALVINI NEGLI Usa/ Le condizioni di Trump per un appoggio contro la Ue : La visita di SALVINI NEGLI Usa e le trattative dell'Italia con l'Ue sono due eventi che finiscono per incrociarsi ed essere fondamentali per il nostro Paese

Usa-Iran : Trump incolpa Teheran degli attacchi a due petroliere : USA-Iran: Trump incolpa Teheran degli attacchi a due petroliere Si innalza la tensione sull’asse USA-Iran. Due petroliere in navigazione nel Golfo Persico sono da ore al centro di un intrigo internazionale. Le due imbarcazioni sarebbero state attaccate in prossimità dello Stretto di Hormuz, uno dei principali colli di bottiglia delle rotte commerciali mondiali. Nello stretto, che separa la costa dell’Iran da quella ...

?Attacco alle petroliere nel Golfo dell'Oman - Trump accUsa l'Iran : «Sono stati loro» : l'Iran è responsabile dell'attacco alle petroliere. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox. A chi gli chiedeva come gli stati Uniti...

Usa - Ogm : Trump semplifica le regole : 7.01 Il presidente Usa, Trump, ha firmato un decreto per semplificare le regole nel campo delle biotecnologie e delle coltivazioni Ogm. Il provvedimento vuol contribuire all'eliminazione dei ritardi e alla riduzione dei costi che danneggiano l'industria agricola, afferma la Casa Bianca. L'obiettivo è premere sui partner comciali, dalla Cina all'Europa, affinchè eliminino le barriere al biotech Usa che produce pesticidi e coltivazioni ...

Usa - sondaggi in netto calo per Trump : 3.54 Allarme rosso per Donald Trump. Se si votasse questa settimana perderebbe non solo con Joe Biden ma anche nei confronti di altri candidati democratici. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio della Quinnipiac University, secondo cui l'ex vicepresidente Usa è avanti al tycoon di ben 13 punti (53% a 40%). Il senatore Bernie Sanders stacca invece l'attuale presidente di 9 punti, la senatrice californiana Kamala Harris di 8, la senatrice ...