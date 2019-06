USA | dalla nazionale femminile più ricavi che da quella maschile

Anche Lena Headey delUSA dalla fine di Cersei ne Il Trono di Spade? “Volevo una morte migliore” : Se Anche voi siete insoddisfatti per la fine riservata a Cersei ne Il Trono di Spade, non siete i soli. A quasi un mese dalla chiusura della serie, Lena Headey si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e ha deciso di parlare in merito al suo personaggio. Come abbiamo visto, nel penultimo episodio, Cersei è deceduta insieme a suo fratello Jaime sotto le macerie di Approdo del Re. Una fine, per alcuni, controversa, e forse non degna per un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Giugno : Salvini agli ordini di Trump. Bye bye Putin. Il capo leghista ufficializza il divorzio dalla Russia e sposa gli USA : F35, Iran e Venezuela: Salvini cerca la benedizione di Trump Il leader leghista si schiera sulle posizioni di Washington per dimostrarsi affidabile di Valentina Celi La Grande Colazione di Marco Travaglio L’ha notato anche il ragionier Cerasa sul Foglio, quindi non è detto che sia vero. Ma è un tema interessante: ma se il Pd, finiti i popcorn e persi altri voti, comuni e regioni, scendesse dall’Aventino per impalmare la Lega? Noi, ...

Bagnanti in difficoltà a caUSA del mare mosso : dodici persone salvate dalla guardia costiera : dodici persone in difficoltà a causa del mare mosso sono state salvate ad Anzio, vicino Roma. L’allarme è scattato nel pomeriggio quando i Bagnanti a causa della corrente non riuscivano a tornare a riva. Ad intervenire in loro aiuto polizia e guardia costiera, anche con l’ausilio di un elicottero. Due persone, in stato di shock sono state soccorse dal 118. I vigili del fuoco stanno bonificando il tratto di mare. L'articolo Bagnanti ...

Salvini ha autorizzato lo sbarco di 10 migranti dalla Sea Watch a LampedUSA : Matteo Salvini ha autorizzato lo sbarco di dieci persone dalla nave Sea Watch 3, attualmente a largo di Lampedusa, dopo aver soccorso tre giorni fa 52 naufraghi a largo delle coste libiche. Nelle scorse ore era stato autorizzato un controllo sanitario a bordo. I migranti sbarcati sono tre minori, tre donne (di cui due incinte) e due accompagnatori oltre a due uomini malati.

Morgan accUSA un malore : rinviato lo sfratto dalla casa di Monza : Morgan ha ancora una casa, per il momento. È stato rinviato lo sfratto del cantante e personaggio televisivo, al secolo Marco Castoldi, che potrà continuare ad abitare nella sua casa di Monza.Lo sfratto era stato annunciato dallo stesso leader dei Bluvertigo lo scorso aprile: il tribunale monzese aveva deciso il pignoramento dell’immobile alla fine del 2017, a causa dei problemi economici del cantante e di presunte tasse ...

SUDAN/ L'ex presidente Omar al-Bashir accUSAto dalla procura di corruzione : In SUDAN, L'ex presidente Omar al-Bashir, al comando per trent'anni, è stato formalmente accusato dalla procura di corruzione

Neymar accUSAto di stupro - il brasiliano ascoltato per 5 ore dalla polizia : “mi ha chiesto di essere sculacciata” : L’attaccante brasiliano è stato ascoltato dalla polizia di San Paolo in merito all’accusa di stupro rivoltagli dalla modella Najila Trindade Cinque ore di deposizione, utili a Neymar per spiegare come sono andati i fatti in quella camera del Sofitel di Parigi, dove si sarebbe consumato il presunto stupro denunciato dalla modella Najila Trindade. AFP/LaPresse Il brasiliano si è presentato in completo nero e aiutato dalle ...

Oman - petroliere in fiamme : video americano accUSA l’Iran. “Soldati iraniani rimuovono mina dalla nave” : L’Iran respinge le accuse che arrivano da Washington, che si è detta pronta anche a un’eventuale azione militare. Non sono stati loro a colpire le petroliere nel Golfo dell’Oman – una giapponese e l’altra norvegese -, andate in fiamme nel Mare Arabico. Ma in un video fatto circolare dal Pentagono, annunciato giovedì dall’amministrazione Usa, si vede quella che viene descritta come una imbarcazione con dei Guardiani ...

Iran e USA a un passo dalla guerra Il ruolo di Tokyo. Ombre saudite : Due petroliere dirette in Giappone attaccate al largo dell'Oman proprio durante la visita di Abe in Iran. Gli Usa accusano Teheran ma ci sono Ombre saudite. E aumentano i rischi di un conflitto Segui su affaritaliani.it

Migranti - 38 sbarcano a LampedUSA trainati dalla Guardia costiera : a bordo anche bambina. Terzo arrivo in due giorni : dalla Libia all’Italia su una barca piuttosto piccola. Così 38 Migranti sono arrivati a Lampedusa, trainati in porto da un’imbarcazione della Guardia costiera. Secondo Mediterranean Hope, il programma rifugiati e Migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, si tratta di “20 uomini, 17 donne e una bambina”, provenienti da “Costa d’avorio, Guinea e Tunisia”. Alcuni di loro, aggiunge ...

Dalla Libia direttamente a LampedUSA su un barchino. Trentotto migranti trainati in porto dalla Guardia costiera : Nuovo sbarco anche in Calabria dove la Guardia di finanza porta a terra 53 pakistani arrivati su una barca a vela partita dalla Turchia

Boom delle erbe in Italia : dalla tavola alla farmacia - ecco le più USAte : La svolta naturalistica degli Italiani spinge il ritorno delle erbe dalla tavola alla farmacia, dalla cosmetica alla moda con un Boom che porta la domanda nazionale a 25 milioni di chili nel 2018. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della presentazione del progetto di Bonifiche Ferraresi (Bf), la più grande azienda agricola biologica in Italia per estensione, che prevede in Sardegna importanti investimenti per ...

Africano accUSAto di stupro viene portato in questura ma scappa dalla finestra : Pina Francone Un gabonese di 35 anni, accusato di violenza sessuale, si è lanciato dal primo piano per non essere sottoposto a fermo Lo hanno portato in questura con l'accusa di stupro, ma un attimo prima di essere sottoposto a fermo, è scappato dalla finestra. La vicenda a Torino, dove il protagonista è un Africano, che per farla franca si è lanciato dal primo piano della struttura per sventare l’arresto. Si tratta di un 35enne ...

Neymar accUSAto di stupro - spunta il video di un secondo incontro. In albergo le accuse urlate dalla modella : “E’ stata un’aggressione e uno stupro”, ha dichiarato Najila Trindade Mendes de Souza, la giovane modella che accusa il campione brasiliano Neymar di averla stuprata. La giovane, che si è definita una modella, ha spiegato che voleva avere una relazione con la stella del Psg. Ma Neymar l’ha picchiata e violentata quando si sono incontrati a Parigi. “Era mia intenzione avere un rapporto sessuale con lui”, ha ...