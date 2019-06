Uomini e Donne | vita rivoluzionata per Nicolò Brigante | Sto trattando | una

Uomini e Donne news : l’ex tronista Nicolò Brigante torna in tv : Uomini e Donne news: un nuovo programma televisivo per Nicolò Brigante Ad un anno dalla fine del suo Trono a Uomini e Donne, Nicolò Brigante è pronto a tornare in televisione. In un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv, l’ex tronista siciliano ha rivelato che è in trattative per partecipare ad un programma tv. E […] L'articolo Uomini e Donne news: l’ex tronista Nicolò Brigante torna in tv proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Stefano Torrese in ginocchio da Pamela Barretta : "Chiedo scusa a lei e a quell'uomo" : Ultimo atto della saga di Pamela Barretta e Stefano Torrese, i due ex di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Relazione senza pace, la loro, tanto che si è interrotta: sogno evaporato, insomma. Ora a spiegare cosa stia accadendo tra loro ci pensa Torrese, il quale

Uomini e Donne - Gemma Galgani e il dolore social : «Non riesco a dimenticarti - mai» : Gemma Galgani, la 'dama' di Uomini e Donne, non rinuncia ad ostentare i propri sentimenti davanti ai follower sui social. La protagonista della trasmissione di Maria De Filippi, questa volta,...

Gossip Uomini e Donne : Luca Daffrè lancia una frecciata ad Angela : Angela Nasti nella bufera: il gesto di Luca Daffrè di Uomini e Donne sorprende L’ex tronista Angela Nasti, in questi ultimi giorni, inutile girarci intorno, è stata criticatissima dalla maggior parte dei fan di Uomini e Donne per aver lasciato dopo nemmeno un mese Alessio Campoli. Difatti in tanti hanno insinuato che abbia preso in giro la redazione del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E a pensarla allo stesso ...

Uomini e Donne - Pamela Barretta insieme ad un misterioso uomo : il commento di Stefano Torrese : Pamela Barretta posta una foto in compagnia di un uomo e Stefano Torrese commenta ironicamente, poi chiarisce.

Facevo la truccatrice! Natalia Paragoni racconta cosa faceva prima di Uomini e Donne : Natalia Paragoni, rispondendo a un fan, ha raccontato qual'era la sua professione prima di diventare famosa. Natalia Paragoni sta vivendo serenamente la nuova conoscenza di Andrea Zelletta anche al di fuori degli studi di Canale 5. Dopo la fine del suo percorso nella trasmissione Uomini e Donne, che si è concluso con una scelta emozionante, i due ragazzi si stanno avvicinando sempre di più. Come è possibile notare dalle loro ...

Gossip Uomini e donne : prove di riavvicinamento tra Alessio Campoli e Angela : La situazione sentimentale di Alessio Campoli e Angela Nasti continua ad essere monitorata dai telespettatori di Uomini e donne. La notizia della rottura ha scatenato un gran polverone, soprattutto da parte di chi aveva messo in discussione fin dall'inizio il reale interesse dell'ex tronista. Il viaggio ad Ibiza con la sola famiglia, aveva aumentato i sospetti nonostante le costanti rassicurazioni da parte dei diretti interessati. E in seguito ...

Uomini e Donne - Nicolò Brigante confessa : “Un calvario durato un anno” : Nicolò Brigante di Uomini e Donne fa una confessione dolorosa sul suo passato Sparito dai radar televisivi da quando la sua scelta ricadde sulla bella Virgina Stablum, l’ex tronista di Uomini e Donne Nicolò Brigante non ha mai smesso di lavorare riuscendo, grazie alla popolarità acquisita, a esaudire i suoi grandi progetti lavorativi. Quello che colpisce di più nella sua intervista al settimanale DiPiùTv è la sua confessione dolorosa ...

Uomini e Donne : Antonio e Klaudia tra i probabili tronisti della prossima stagione : È tempo di vacanze per Uomini e Donne, ma i telespettatori continuano a tenere monitorati i movimenti degli ex protagonisti, oltre che di coloro che potrebbero partecipare al dating-show nella prossima stagione. La domanda che rimbalza sui social network riguarda, in particolare, i nomi dei prossimi tronisti che avranno il compito di prendere il posto di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta. La speranza è di trovare delle persone ...

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni - tatuaggio di coppia dopo Uomini e donne : Quando l’amore è travolgente non ci si stampa solo sul cuore, ma ci si attacca anche alla pelle. È questo quel che hanno fatto letteralmente Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, che a poche settimane dalla scelta a Uomini e donne continuano la loro storia serenamente, a differenza di quanto accaduto a un’altra tronista, Angela Nasti, che ha deciso di lasciare Alessio Campoli. Andrea e Natalia invece per ora non conoscono la parola ...

Uomini e Donne : Stefano Torrese chiede scusa a Pamela Barretta : Pamela Barretta e Stefano Torrese fanno pace dopo Uomini e Donne Dopo i botta e risposta di questi giorni, Stefano Torrese e Pamela Barretta hanno fatto pace. La tregua sembrerebbe essere arrivata tra i due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Proprio ieri una foto postata da Pamela in compagnia di un amico ha portato a una battuta da parte di Stefano. A rivelare di aver chiarito con la dama pugliese è stato proprio il cavaliere ...

Uomini e Donne - Stefano e Pamela pace fatta? “Mi scuso con lei” : Uomini e Donne, pace tra Pamela Barretta e Stefano Torrese? Gli ex sono arrivati ad un accordo Sembrava non trovare pace la relazione ormai finita tra i due partecipanti del Trono Over di Uomini e Donne, parliamo di Pamela Barretta e Stefano Torrese. I due ex non hanno fatto altro che far parlare di loro […] L'articolo Uomini e Donne, Stefano e Pamela pace fatta? “Mi scuso con lei” proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Andrea e Natalia sempre più innamorati : tatuaggio di coppia - : Francesca Ajello sempre più complici ed uniti, Andrea e Natalia hanno deciso di concedersi un tatuaggio di coppia. Dopo la scelta, l'amore tra i due procede a gonfie vele Dopo la scelta ad Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più uniti ed innamorati: i due passano molto tempo insieme e non perdono occasione per dimostrarsi felici. Adesso, la coppia ha deciso di concedersi un nuovo tatuaggio di coppia, ...

Uomini e Donne - Luigi e Irene separati - lei chiarisce : 'Non è crisi - siamo felici' : In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di una delle coppie uscite dal programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I protagonisti della vicenda sono Luigi Mastroianni e Irene Capuano. I due ragazzi, rispetto ai loro colleghi di trono, sono sicuramente meno attivi sui social. Specie nell'ultimo periodo, andando sui rispettivi account di Instagram sono stati davvero pochi i video e le foto in cui i due appaiono insieme. Proprio ...