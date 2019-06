Uomini e Donne | Andrea e Natalia sempre più innamorati | tatuaggio di coppia

Uomini e Donne - Stefano e Pamela pace fatta? “Mi scuso con lei” : Uomini e Donne, pace tra Pamela Barretta e Stefano Torrese? Gli ex sono arrivati ad un accordo Sembrava non trovare pace la relazione ormai finita tra i due partecipanti del Trono Over di Uomini e Donne, parliamo di Pamela Barretta e Stefano Torrese. I due ex non hanno fatto altro che far parlare di loro […] L'articolo Uomini e Donne, Stefano e Pamela pace fatta? “Mi scuso con lei” proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Luigi e Irene separati - lei chiarisce : 'Non è crisi - siamo felici' : In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di una delle coppie uscite dal programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I protagonisti della vicenda sono Luigi Mastroianni e Irene Capuano. I due ragazzi, rispetto ai loro colleghi di trono, sono sicuramente meno attivi sui social. Specie nell'ultimo periodo, andando sui rispettivi account di Instagram sono stati davvero pochi i video e le foto in cui i due appaiono insieme. Proprio ...

Uomini e donne - il gesto estremo di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni : fin dove si sono spinti : Dopo essersi scelti a Uomini e donne di Maria de Filippi, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno preso una decisione davvero ardita. La coppia del trono classico ha infatti mostrato un tatuaggio di "coppia" appunto. Lui si è fatto tatuare la corona da re e lei quella da regina. I due dopo una seri

Uomini e donne - primi rumors sui nuovi tronisti : favoriti Andrea Moriconi e la Poznanska : Il programma Uomini e donne è terminato il 31 maggio e sul web già circolano rumors e nomi su chi tra i tanti aspiranti tronisti avrà la fortuna di potersi sedere sulla famosa sedia rossa a settembre. Quasi tutte le coppie che si sono formate in questa ultima edizione trascorreranno insieme la loro prima estate. È il caso di: Teresa Langella e Andrea Del Corso; Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi; Luigi Mastroianni e Irene Capuano; Andrea Cerioli ...

Uomini e Donne : Alessio tronista? Il gesto della Mennoia stupisce : Alessio Campoli nuovo tronista di Uomini e Donne? Raffaella Mennoia è d’accordo Angela e Alessio, Sabato scorso, hanno annunciato di essersi lasciati dopo nemmeno un mese dalla scelta di Uomini e Donne. Una notizia che ha sconvolto i fan del dating, i quali, sui social, hanno criticato aspramente Angela, arrivando ad accusarla di aver usato il corteggiatore solo per fini pubblicitari. Ma non è finita qua perchè in queste ultime ore ...

Mattia Marciano di Uomini e Donne con ‘lei’ - famosa e figlia vip. E il gossip esplode : I fan di Uomini e Donne non hanno sicuramente dimenticato Mattia Marciano, che nel dating show di Maria De Filippi ha vestito i ruoli di corteggiatore e di tronista. Alla fine aveva scelto Vittoria Deganello, ma la storia tra i due è finita ad agosto scorso. L’aveva annunciato lei ma i fan si erano poi scagliati contro Mattia accusandolo di aver architettato la rottura “per business”. A quel punto lui fu costretto a intervenire con un lungo post ...

Mondiale femminile - Marta chiede la parità salariale tra Uomini e donne : Mondiale femminile – Domani si gioca Italia-Brasile dei Mondiali femminili, e anche il sottosegretario generale dell’Onu, la sudafricana Phumzile Mlambo-Ngcuka che è anche direttore esecutivo per l’uguaglianza di genere, rende omaggio a Marta. Lo ha fatto con un tweet in cui sottolinea che la fuoriclasse brasiliana, testimonial di ‘Onu Women‘, dopo aver realizzato il rigore contro l’Australia, ha ...

News Uomini e Donne - Sossio Aruta furioso con i fan : “Vai a cag**e!” : Sossio Aruta perde la pazienza: gli insulti ai fan di Uomini e Donne Nonostante il suo percorso a Uomini e Donne sia terminato tempo fa, Sossio Aruta continua ad avere un certo seguito sul web. Anche se il suo successo non è dovuto soltanto ai suoi sostenitori. In molti non fanno che insultare l’ex cavaliere del Trono Over. Questa volta i commenti non sono passati inosservati, tanto da far andare il calciatore su tutte le furie. Cosa è ...

Uomini e Donne - Giulia De Lellis : "Mi sarei sposata con Andrea Damante ma è finita malissimo" e poi fa il gesto delle corna : L'influncer alla Conferenza Agorà, ha ripercorso parte del sua carriera e la storia d'amore con l'ex tronista.

Basket 3×3 - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Italia : Uomini in difficoltà - le donne ci credono! : Con l’avvicinamento dei Mondiali di Basket 3×3, di scena questa settimana ad Amsterdam, è il momento di ricordare ulteriormente come dalle terre olandesi si può arrivare fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020, nelle quali la disciplina farà il proprio debutto a cinque cerchi. Il sistema di ingresso in terra nipponica è identico per uomini e donne. Bisogna innanzitutto chiarire un punto importante: dalla World Cup (il nome ufficiale dei ...

Uomini e Donne - Angela Nasti sbotta : “Non ho bisogno di visibilità!” : Angela Nasti di Uomini e Donne: il duro sfogo dopo la rottura con Alessio Campoli Angela Nasti non ha mai goduto a pieno dell’approvazione del pubblico di Uomini e Donne. Soprattutto ora dopo la fine della sua relazione con Alessio Campoli, durata quanto un gatto in tangenziale, che i telespettatori hanno iniziato a sommergerla di critiche, accusandola di aver fatto una scelta puramente televisiva e di aver partecipato al programma ...

Uomini e Donne - Angela Nasti risponde alle accuse : 'Non avevo bisogno di visibilità' : L'ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti sta continuando a far parlare di sé. Dopo la fine del suo percorso all'interno del talk show di Maria De Filippi, la ragazza è finita al centro di una bufera mediatica per aver lasciato, dopo pochissimi giorni dalla scelta, Alessio Campoli. In seguito al video nel quale la sorella della famosa influencer ha palesato la rottura con l'ex corteggiatore, il popolo del web si è scagliato contro di lei. ...

Gossip Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri parte e lancia un messaggio : Riccardo Guarnieri va in vacanza e lancia un messaggio importante dopo UeD Sempre poco presente sui social, in queste ore Riccardo Guarnieri è tornato su Instagram e ha mostrato i suoi spostamenti. Il protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha immortalato il viaggio in auto in autostrada, con tanto di casello per pagare il pedaggio (come visibile nella foto in basso). Riccardo Guarnieri ha iniziato le sue vacanze ed è partito molto ...

Uomini e Donne - Pamela Barretta ridicolizza Stefano Torrese : "Ti svegli dopo un mese e mezzo?" : Scontro continuo tra Pamela Barretta e Stefano Torrese, battaglia anche lontani dagli studi di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 dove è sorto il loro dissidio. Su Instagram, Pamela e Stefano continuano a stuzzicarsi. Nelle ultime ore, ecco piovere l'ultima borda