Uno schiacciasassi il Huawei Mate 30 Pro | buone le premesse

(Di martedì 18 giugno 2019) Promette bene il30 Pro, date le ultime notizie provenienti da 'androidcentral.com'. La situazione sorridere al prossimo phablet top di gamma del produttore cinese, sempre che i piani non vengano sconvolti in futuro per via dell'evoluzione del ban USA, che comunque non dovrebbe mettere in dubbio la presentazione della gamma, composta anche dai modelli standard e lite.Stando alle indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, il30 Pro dovrebbe includere un display AMOLED da 6.71 pollici con refresh-rate di 90Hz (la stessa tecnologia adottata da OnePlus 7 Pro). Lo scroll, di conseguenza, dovrà essere più fluido e veloce, sia nella navigazione delle pagine web che nell'esecuzione delle varie app. Bisognerà capire se i 90Hz saranno tali in tutte le situazioni, o solo in determinate, la qual cosa che verrà chiarita, eventualmente, durante la presentazione, o comunque ...

