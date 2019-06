Unicef:una persona su tre non ha acqua

Nel mondo, unasu tre non ha accesso all'potabile sicura. Lo rivela il rapporto 'Progress on drinking water', die Organizzazione mondiale della sanità, che punta i riflettori sulle disuguaglianze nell' accesso alla risorsa. Non solo: "più della metà del mondo - denunciano - non ha accesso a servizi igienico-sanitari sicuri". Il "mero accesso all'non basta. Se è sporca o insicura non stiamo aiutando i bambini a livello globale", afferma Ann Naylor dell'.(Di martedì 18 giugno 2019)