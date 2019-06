Una Vita | trame al 29 giugno | Ursula manipola la giovane Dicenta | Arturo geloso di Silvia

Una Vita - trame al 29 giugno : Blanca e Diego decidono di partire : Le trame dello sceneggiato iberico Una Vita continuano a sorprendere. Negli episodi che i telespettatori avranno modo di vedere su Canale 5 la settimana prossima, Diego Alday, stanco di vedere la sua amata Blanca Dicenta soffrire per la presunta morte della loro bambina, la inviterà a partire con lui. Dopo aver appreso che il padre si trova in una clinica Svizzera, il figliastro maggiore di Ursula approfitterà della situazione per chiedere alla ...

Anticipazioni Una Vita dal 24 al 29 giugno : Diego propone a Blanca di seguirlo in Svizzera : La convinzione che Moises sia vivo continuerà a tenere banco anche nelle puntate di Una Vita della prossima settimana. La telenovela spagnola andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:10 su Canale 5, appena dopo Beautiful, risulterà confermata anche nella prima serata del sabato su Rete 4. Grazie a questo gradito episodio extra, le trame della serie iberica andranno avanti velocemente, concentrandosi ancora sulla difficile ...

Uomini e Donne - vita rivoluzionata per Nicolò Brigante : "Sto trattando" - Una svolta clamorosa : Una grossa novità per Nicolò Brigante, a un anno dalla fine del suo trono a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Tutto pronto, infatti, per il suo ritorno in tv. Lo rivela il diretto interessato in un'intervista a Di Più Tv, dove spiega di essere nel bel mezzo di una trattat

Una Vita spoiler spagnoli - capitoli 1035-1037 : il banco americano è in bancarotta : Gli spoiler spagnoli della soap Una Vita, in onda tutti i giorni sulla rete ammiraglia Mediaset dopo Beautiful con grande successo di pubblico, propongono delle trame come sempre molto intriganti e con numerosi colpi di scena. Protagonisti principali dei capitoli 1035-1037 sono Genoveva e Liberto, Cinta e Rafael. Questi ultimi due porteranno Emilio alla disperazione quando egli si renderà conto dell'amore che li lega. La vedova di Samuel Alday ...

Le Roi Platini - gloria e ombre di Una Vita (anzi due) : Il re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniIl re PlatiniQuando giocava era Le Roi. Il Re. Nelle ore in cui annotiamo i guai giudiziari di Michel Platini – indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta ...

Attira online e fa sesso con Una 11enne - 22enne evita il carcere patteggiando la pena : Attraverso una app di incontri ha Attirato online una ragazzina di appena 11 anni convincendola a seguirlo e infine ad avere un rapporto sessuale con lui ma ha evitato il carcere patteggiando la pena con il giudice. È accaduto in Missouri, Usa, dove lo statunitense Joseph Robert Meili, 22 anni, è stato condannato dalla Greene County Court venerdì scorso a soli cinque anni di libertà vigilata dopo essersi dichiarato colpevole di molestie ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Blanca sequestra Ursula e poi tenta di ucciderla : Scoperto che il suo bambino è ancora vivo, Blanca sequestra Ursula per obbligarla a confessare, ma di fronte al suo silenzio, si infuria e cerca di ucciderla.

Una Vita - anticipazioni puntata di mercoledì 19 e giovedì 20 giugno 2019 : anticipazioni puntata 749 di Una VITA di mercoledì 19 e giovedì 20 giugno 2019: Un’arrabbiatissima Blanca irrompe a casa di Ursula ed è in cerca di suo figlio Moises. La ragazza trova un vestitino in un cassetto e dunque pensa che il bambino sia stato là… Arturo Valverde impara a giocare a biliardo con l’aiuto di Trini accetta che il giovane Esteban assista alla riunione con Ochoa… Blanca inizia a pensare che Diego si sia ...

Maturità : il Ministro Bussetti consiglia di evitare le infradito e ripesca Una traccia : Ci siamo. Il conto alla rovescia terminerà ad istanti, la Maturità, il momento dell'anno più temuto dagli studenti di scuola secondaria è alle porte. Molte novità hanno caratterizzato le prove dell'esame di quest'anno. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano Marco Bussetti ha da poco fornito delle dritte ai maturandi per la prova orale, consigliando loro di indossare un abbigliamento adeguato per l'occasione come ...

Una Vita Anticipazioni 18 giugno 2019 : Inigo e Leonor pronti a coronare il loro amore : Iñigo e Leonor sembrano pronti a partire di nuovo. Flora è più serena e ora potranno finalmente coronare il loro sogno...o no?

Ricordi di Una Vita fa - che cos’è l’ipnosi regressiva : Come per la bobina di un film, c’è chi sostiene che sia possibile “tornare indietro” con la propria mente per recuperare i Ricordi perduti, riferibili vite precedentemente vissute. E’ la tesi dell’ipnosi regressiva, un metodo che mischia psicologia e credenze religiose orientali e che, nonostante lo scetticismo di parte della comunità scientifica, viene utilizzato da alcuni psicoterapeuti. L’obiettivo di ...

Una Vita - anticipazioni e trame puntate dal 24 al 29 giugno 2019 : anticipazioni e trame telenovela Una VITA da lunedì 24 a sabato 29 giugno 2019: Durante i lavori per l’apertura dell’associazione che aiuterà i soldati prigionieri ad essere rimpatriati, Arturo comincia ad avvertire una strana stanchezza, ma minimizza i sintomi. Apparentemente addormentato, il Colonnello sente tra l’altro un discorso di Silvia, che comunica ad Esteban di non sapere se, per amore di Arturo, riuscirà a far a meno ...

Martina Luchena - Una Vita con i capelli fini : Martina Luchena e i segreti per i capelli finiMartina Luchena e i segreti per i capelli finiMartina Luchena e i segreti per i capelli finiMartina Luchena e i segreti per i capelli finiMartina Luchena e i segreti per i capelli finiMartina Luchena e i segreti per i capelli finiMartina Luchena e i segreti per i capelli finiMartina Luchena e i segreti per i capelli finiMartina Luchena e i segreti per i capelli finiMartina Luchena e i segreti per i ...

Una Vita - trame spagnole : il marito di Rosina viene accusato di violenza : Le vicende della telenovela spagnola Una Vita, tra intrighi, emozioni e nuove tragedie, continuano ad appassionare i telespettatori. I protagonisti delle puntate che il pubblico iberico avrà modo di vedere questa settimana sono Liberto Seler, Genoveva, e Alfredo. Mentre tutti i cittadini avranno dei problemi economici a causa del fallimento della banca americana, il marito di Rosina Rubio si metterà nei guai. La moglie del Bryce e il nipote di ...