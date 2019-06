Una grande notizia per Alberto Urso | arriva dopo la vittoria ad Amici

Libra - la grande rivoluzione nel mondo del denaro : la nuova moneta e il portafoglio digitale di Facebook sono Una realtà : Si chiama Libra ed è la criptovaluta “progettata per avere un valore stabile e affidabile, ed essere accettata in tutto il mondo“. Si tratta della nuova moneta digitale basata su blockchain che vede Facebook tra i suoi membri fondatori, insieme ad altre realtà attive nel mondo dei pagamenti come Mastercard, PayPal, PayU, Stripe e Visa, a società tecnologiche come Booking Holdings, Ebay, Farfetch, Lyft, Mercado Pago, Spotify e Uber, a ...

Gazzetta : L’addio di Totti è Una grande occasione perduta : Il commento della Gazzetta dello Sport sulla lunga conferenza di Totti, in cui il campione giallorosso non ha risparmiato nessuno, onesto, diretto, ha messo in chiaro quanto la dirigenza lo abbia voluto escludere da tutto quello che riguardava la società. Un addio imposto dunque, che porta con se’ non poche conseguenze e lascia qualche perplessità. Questo addio rappresenta una grande occasione perduta Il primo punto su cui si sofferma la ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Italia-Brasile : la Grande Classica - Una notte magica per sognare. Caccia al primo posto : Italia-Brasile non è mai una partita come le altre, è l’essenza del calcio, è la storia di questo sport, è la rivalità infinita tra due grandi scuole, è il confronto ancestrale tra due filosofie di gioco diametralmente opposte. Un duello infinito che siamo sempre stati abituati a vedere al maschile e che oggi si rinnova con un’inedita sfida ai Mondiali 2019 di calcio femminile. A Valenciennes (Francia) le azzurre vogliono continuare ...

Malattie polmonari : messa a punto Una sonda grande quanto un capello per i tessuti danneggiati : E’ grande quanto un capello la sonda che sarà utile a misurare parametri chiave dei tessuti polmonari danneggiati, che puo’ arrivare li’ dove le attuali tecnologie non riescono: a svilupparla i ricercatori delle universita’ di Edimburgo e Bath, il cui studio e’ pubblicato sulla rivista Scientific reports. Si tratta di una sonda sottilissima in grado di rilevare i minuscoli cambiamenti che avvengono nei tessuti sani ...

Amici - Tish fa Una grande sorpresa ai fan e compare appesa a un palazzo : Primo video musicale di Tish: l’incontenibile emozione della cantante di Amici di Maria De Filippi Tish di Amici ha fatto un importante annuncio attraverso i canali social: ha realizzato il suo primo video musicale! Una notizia che ha lasciato senza parole i fan, che hanno sempre lamentato il fatto di venire poco aggiornati; Tish, questa […] L'articolo Amici, Tish fa una grande sorpresa ai fan e compare appesa a un palazzo proviene ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Italia-Spagna 3-1. Luigi Di Biagio : “E’ stupendo” - Federico Chiesa : “E’ stata Una grande Italia” : L’Italia Under 21 di Calcio ha centrato l’impresa che non riusciva dal 2006, ovvero battere la Spagna: gli azzurrini del CT Luigi Di Biagio ce l’hanno fatta questa sera a Bologna, rimontando i pari età iberici grazie ad una doppietta di Federico Chiesa, assoluto trascinatore e ad un rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini per il 3-1 finale. A fine partita ai microfoni RAI queste le parole del Commissario Tecnico Luigi Di ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : Una grande Italia si arrende all’Ungheria nel finale - svanisce il passaggio del turno : A Kecskemet un cuore enorme non basta alla Nazionale Italiana di Pallamano maschile, che esce sconfitta 32-29 contro l’Ungheria nell’ultima giornata del gruppo 7 di qualificazione agli Europei 2020, abbandonando ogni speranza di accedere alla massima manifestazione continentale. Avvio di gara caratterizzato da numerose palle perse da parte degli azzurri, che buttano via una serie infinita di occasioni da gol, ritrovandosi in ...

Maria De Filippi svela Una grande novità : Amici Vip. Ecco quando uscirà e chi saranno i volti noti : Maria De Filippi ha in riserbo una sorpresa: Amici Vip. Dopo Il grande Fratello, tocca al talent show. Secondo diverse indiscrezioni rivelate da Blogo, sarebbe un'edizione più breve di quella classica, per ovvie ragioni. Prima di tutto perché sarebbe un impegno importante mantenere dei Vip in una sc

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : Una grande Italia non basta - la Russia passa per 30-23 : Non basta una prestazione sopra le righe alla Nazionale Italiana di Pallamano maschile, che nella cornice del PalaYamamay di Busto Arsizio cede 30-23 alla Russia nella quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2020, restando al terzo posto del gruppo 7. Avvio di gara con molti errori, ma nel segno degli azzurri, che sbloccano il punteggio dai sette metri con Martin Sonnenrer, tenendo il vantaggio fino al 14′, quando i russi passano ...

Live - Non è la D'Urso - Morgan velenoso contro Asia Argento : "Una grande insegnante di tossicodipendenza" : Ospite nel salotto di Barbara D'Urso, Morgan si scaglia contro Asia Argento: "Dà del drogato ad altri quando è lei che deve andare in clinica".

Live-Non è la D’Urso - Morgan : “Asia Argento è Una grande insegnante di tossicodipendenza” : Sono ore frenetiche queste per Morgan, che a causa di ingenti debiti con il fisco sarà costretto a lasciare la sua casa di Monza. Uno sfratto vero e proprio. Durante una lunga intervista a “Live Non la d’Urso”, il cantautore ha spiegato come si è arrivati a questa situazione: “C’è stata una responsabilità: mi sono ritrovato nel 2015 con una enorme quantità di tasse non pagate, non perché l’avessi voluto, ma un commercialista ...

Australia : approvata la costruzione di Una miniera di carbone vicino alla Grande barriera corallina : Approvato in Australia il progetto di costruzione di una miniera di carbone vicino alla Grande barriera corallina, aprendo così la strada a un aumento delle esportazioni di carbone. Il governo del Queensland ha dichiarato di avere approvato il piano di gestione delle acque sotterranee per la miniera Carmichael del colosso Adani. L'articolo Australia: approvata la costruzione di una miniera di carbone vicino alla Grande barriera corallina sembra ...

Corsi su Bennacer : «Se non giocherà in Una grande squadra il prossimo anno - lo farà tra due» : Ismael Bennacer, centrocampista centrale 21enne dell’Empoli è un altro dei calciatori nella lista che Giuntoli ha per il Napoli della prossima stagione. La società partenopea ha già chiuso con l’Empoli il primo affare della stagione portando in azzurro Di Lorenzo. Giuntoli ha già chiuso diverse trattative con il presidente Fabrizio Corsi: Hysaj, Valdifiori, Tonelli, Zielinski, anche se quest’ultimo era di proprietà dell’Udinese. Oggi il ...