UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di mercoledì 19 giugno 2019

(Di martedì 18 giugno 2019)5278 di Unalin onda19: Sicuro che Eugenio (Paolo Romano) e Beatrice (Marina Crialesi) abbiano una storia, Diego (Francesco Vitiello) cerca di cogliere i due in flagrante, ma le cose potrebbero essere diverse da come pensa lui… Il desiderio di Michele (Alberto Rossi) di fare qualcosa per Mimmo (Antonio Fattoruso) trova l’opposizione di Otello (Lucio Allocca) e Silvia (Luisa Amatucci)… Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta Piccinetti) sono in procinto di compiere un passo importante… Il trasferimento di Alex (Maria Maurigi) alla Terrazza sembra cominciare bene, ma chissà che non si metta di mezzo la sorellina Mia (Ludovica Nasti)… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Unal, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte ...

