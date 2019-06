UE vs ITALIA La flat tax è un vicolo cieco | ci vuole la proposta Savona

Salvini negli Usa : “ITALIA non si accontenta delle briciole in Ue. Faremo flat-tax - a Bruxelles se ne faranno una ragione” : “L’Italia vuole tornare ad essere il primo partner degli USA, non solo per gli interessi economici e commerciali, ma per una comune visione del mondo. Mentre altri paesi europei hanno scelto altre vie, noi ci siamo. Con Trump condividiamo grande attenzione all’Iran e alla prepotenza cinese, ma soprattutto da un punto di vista fiscale, sul taglio delle tasse, il rilancio dell’economia locale ed il rilancio ...

Moody's "debito ITALIA salirà con Flat Tax"/ Rating boccia Governo "occhio a Manovra" : Moody's attacca i conti pubblici e boccia il Governo 'debito Italia continuerà a crescere con Flat Tax, decisiva la Manovra. Minibot? Fuori da Eurozona'

Flat tax - relazione BankITALIA spinge Salvini : “Discutiamola subito”. Ok M5s. Ma Conte : “Non ho ricevuto progetto” : Le parole del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, sulla necessità di “un’ampia riforma fiscale” che non si limiti a rivedere “solo alcune agevolazioni o a modificare la struttura di una singola imposta” sono state interpretate dalla Lega come un incentivo alla Flat tax. “Bene la relazione di Banca d’Italia – è stata la reazione del vicepremier Matteo Salvini -, che conferma la ...

Matteo Salvini : “BankITALIA conferma la necessità di uno shock fiscale - flat tax va fatta ora” : Matteo Salvini ha commentato il discorso annuale del governatore di Bankitalia, dicendo che le parole di Ignazio Visco confermerebbero la necessità di uno shock fiscale per far ripartire l'economia italiana: questa spinta, secondo il leader della Lega, arriverebbe solo grazie alla flat tax, il cavallo di battaglia del suo partito che ora deve diventare la priorità numero uno del governo. "Bene la relazione della Banca d'Italia, che conferma ...

Flat tax - Garavaglia ad AffarITALIAni "50mila €? Se si può anche di più" : "Si parte dal disegno di legge Siri, ovvero quello che abbiamo presentato in campagna elettorale. Questa è la base di partenza". Il vice-ministro dell'Economia, il leghista Massimo Garavaglia, interpellato da Affaritaliani.it, parla del provvedimento... Segui su Affaritaliani.it

Conti pubblici - parte oggi la lettera Ue L’ITALIA avrà 48 ore per rispondere Flat tax e pace fiscale : il piano sulle tasse : Al governo italiano viene chiesto di rispondere entro venerdì sera per consentire alla Commissione di prendere la decisione sull’adozione del rapporto sul debito

Flat tax - Salvini : «Pronto piano da 30 mld». Conti dell'ITALIA sul tavolo della Commissione Ue : L'annunciata lettera dell'Unione europea sul debito italiano, con le conseguenti tensioni sui mercati e sullo spread, alimenta le polemiche a distanza tra Roma e Bruxelles. la Lega è pronta a portare in Consiglio dei ministri e in Parlamento per una «riduzione fiscale, la tassa piatta sui redditi delle imprese e sui redditi delle famiglie fino a 50mila euro»...

Salvini : «Flat tax - pronto piano da 30 miliardi. Lo spread sale? Vogliono l’ITALIA sotto scacco» Btp-Bund sfiora quota 290 : «Chi vota la Lega non vota lo spread», dice il vicepremier. Il Pd e aveva accusato: «Mai così alto, bel regalo di Salvini»

Flat tax per pensionati : l’ITALIA come il Portogallo : La Lega punta ad ampliare da 5 a 9 periodi d'imposta la sua proposta di regime fiscale agevolato al 7% per i pensionati residenti all'estero che decidono di spostare la residenza al Sud Italia. Il progetto, ideato da Matteo Salvini e approvato nella scorsa Legge di bilancio, vuole ripopolare i borghi del Meridione e incoraggiare gli investimenti.Continua a leggere

Paesi a confronto - perché in ITALIA serve la Flat Tax per dare "la svolta" : Questa misure fiscali di abbassamento delle imposte insieme ad una politica di investimenti molto concreta ed altre riforme, di cui tratteremo in un altro articolo, ha permesso alla Spagna di ...