TZN2020 – Venduti 75000 biglietti nelle prime 24h per il nuovo Tour negli stadi di

sportfair

(Di martedì 18 giugno 2019): ilha già venduto 75 mila24 ore A 24 ore dall’apertura delle prevendite, sono già 75.000 iacquistati dai fan di Tiziano Ferro per, ilche lo vedrà protagonistaitaliani nell’estate 2020 per 12 concerti, che l’artista ha pensato come una festa per celebrare insieme al suo pubblico i 40 anni che compie l’anno prossimo.prende il via sabato 30 maggio dalloo G. Teghil di Lignano Sabbiadoro e fa tappa il 5 giugno a Milano (o San Siro), l’11 a Torino(o Olimpico), il 14 a Padova (o Euganeo), il 17 a Firenze (o Franchi), il 20 ad Ancona (o Del Conero), il 24 a Napoli (o San Paolo), il 27 a Messina (o San Filippo) per poi trasferirsi il 3 luglio a Bari(ancora non in vendita i, in attesa di poter annunciare la sede), il 7 luglio a Modena (o ...

TizianoFerro : TZN2020 - IL TOUR NEGLI STADI 75.000 BIGLIETTI VENDUTI NELLE PRIME 24 ORE ?????? GRAZIE ? - margioy : RT @BassoFabrizio: Oggi ogni polemica sui biglietti dei concerti è spazzata via da un numero vero: 75mila biglietti venduti in 24 ore e co… - jusdrainjd : RT @TizianoFerro: TZN2020 - IL TOUR NEGLI STADI 75.000 BIGLIETTI VENDUTI NELLE PRIME 24 ORE ?????? GRAZIE ? -