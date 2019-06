Tumori | la leucemia fa sempre meno paura | grazie alle nuove terapie è sempre più curabile

meteoweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) Dire ‘‘ fino a qualche anno fa significava terrorizzare chi ascoltava. Oggi questa parola, come la malattia, fasu misura è possibile selezionare la cura più adattacaratteristiche del paziente e della sua malattia, ealla ricerca le leucemie acute, le mielodisplasie e moltidel sangue sono diventate malattie più curabili. La speranza per i pazienti e la consapevolezza della forza della scienza faranno dunque da filo conduttore nella giornata del 21 giugno, in cui si celebra la 14° edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e istituita permanentemente dal Consiglio dei Ministri. La Giornata sara’ un’occasione speciale per illustrare i progressi della ricerca scientifica e per essere ...