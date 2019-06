Trump contro Draghi | Borghi contro Tria

Bce - Draghi annuncia il possibile nuovo taglio dei tassi ed è scontro con Trump : Il presidente americano accusa il presidente della Banca centrale di tenere basso l'euro, ma Draghi replica: "Non ci interessa il cambio col dollaro"

Xi - ok all’incontro con Trump al G20 di Osaka : Dopo aver attaccato la Bce di Mario Draghi accusandola di promuovere una concorrenza sleale europea all’industria Usa con il ventilare possibili nuove manovre di stimolo monetario, il presidente americano Donald Trump ha invece lanciato un ramoscello d’ulivo verso Pechino, rendendosi disponibile a riavviare i negoziati commerciali in vista dell’incontro con Xi Jinping...

Trump : telefonata con Xi - incontro al G20 : 16.45 "Ho avuto una buona telefonata con il presidente cinese Xi.Ci incontreremo la settimana prossima al G20 del Giappone" Così su Twitter il presidente Usa Trump "I nostri team cominceranno i colloqui prima del nostro incontro",ha spiegato. Si riaccendono così le speranze di un accordo commerciale tra Usa e Cina, dopo la guerra dei dazi avviata da Trump. A maggio Washington ha annunciato un aumento dal 10 al 25% su 200mld di dollari ...

Trump contro Draghi : fa calare euro : 13.43 "Mario Draghi ha appena annunciato il possibile arrivo di altri stimoli, facendo immediatamente calare l'euro contro il dollaro, e rendendo ingiustamenpiù facile per loro competere con gli Stati Uniti. Sono anni che lo stanno facendo, insieme alla Cina e ad altri". Lo ha twittato il presidente Usa,Donald Trump.

Donald Trump contro Mario Draghi : "Porta un vantaggio ingiusto all'Eurozona - a discapito degli Usa" : “Mario Draghi ha appena annunciato il possibile arrivo di altri stimoli, facendo immediatamente calare l’euro contro il dollaro, e rendendo ingiustamente più facile per loro (l’Europa, ndr.) competere con gli Stati Uniti. Sono anni che lo stanno facendo, insieme alla Cina e ad altri”. Lo ha twittato il presidente Usa, Donald Trump. Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately ...

A Washington Salvini spera in un incontro con Trump : Italia-Usa: Salvini a Washington, punta a un incontro con Trump New York, 17 giu - (Agenzia Nova) - Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, incontrerà oggi a Washington il vicepresidente Usa, Mike Pence, e il segretario di Stato Mike Pompeo, dopo la vittoria schiacciante del suo partito

SALVINI NEGLI USA/ Le condizioni di Trump per un appoggio contro la Ue : La visita di SALVINI NEGLI Usa e le trattative dell'Italia con l'Ue sono due eventi che finiscono per incrociarsi ed essere fondamentali per il nostro Paese

I dazi? Carovita da 2 mila dollari Corporate America contro Trump : Non sono le aziende della Silicon Valley. Ovvero le varie Apple, Google o, ancora Facebook, gruppi di punta della Corporate America che sin dai primi atti dell’amministrazione Trump, come la stretta su visti e rifugiati (Muslim ban), hanno immediatamente fatto outing mettendo in piazza lo scarso feeling con il tycoon newyorkese. Segui su affaritaliani.it

Trump provoca : "Se un paese straniero mi offrisse materiale contro un mio rivale - lo accetterei" : Noncurante del rischio corso con il Russiagate, Donald Trump provoca ancora e si dice pronto ad accettare da una potenza straniera eventuale materiale compromettente su un suo rivale nella corsa alla Casa Bianca nel 2020, sostenendo che non si tratta di un’azione illegale e che non sarebbe tenuto a chiamare l’Fbi. “Penso che vorrei sentire, non c’è nulla di sbagliato nell’ascoltare”, ha detto ad Abc ...

Donald Trump minaccia la Germania : "Sanzioni contro Nord Stream 2" : Donald Trump ha annunciato che sta considerando di imporre sanzioni contro il NordStream 2, il nuovo gasdotto russo-tedesco da tempo nel mirino del presidente americano, che oggi è tornato a mettere in guardia la Germania contro la dipendenza energetica da Mosca.Ricevendo il presidente polacco alla Casa Bianca, Trump ha annunciato ai reporter che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin al prossimo G20 in Giappone.

Raggiunto l’accordo con il Messico - l’annuncio di Trump : “Niente dazi - più controlli sui migranti” : Niente dazi Usa sull’export del Messico. I due Paesi hanno Raggiunto un’intesa dopo tre giorni di negoziati. l’annuncio è stato dato via Twitter da Donald Trump, poche ore dopo il suo rientro dal lungo viaggio europeo....

"Credo nel cambiamento climatico". L'apertura di Trump dopo l'incontro col principe Carlo : “Io credo ci sia un cambiamento del clima, e credo che i cambiamenti siano in entrambe le direzioni”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista concessa a Piers Morgan, conduttore di Good Morning Britain, nel gabinetto di guerra di Winston Churchill e trasmessa questa mattina in occasione della terza giornata della sua visita di Stato nel Regno Unito.Pressato dal conduttore sul tema del cambiamento climatico, Trump ha detto di ...

Melania Trump in bianco e blu per l'incontro con la regina Elisabetta II : Melania Trump sceglie Dolce e Gabbana per il suo arrivo a Buckingham Palace. La first lady degli Stati Uniti indossa un abito in crepe bianco con dettagli blu navy. Il cappello è in tinta - bianco e ...

Londra - il sindaco Sadiq Khan contro Trump : «I tuoi valori sono in contrasto con i nostri» : A Buckingham Palace, Donald Trump, in visita di stato a Londra, è stato accolto con un tappeto rosso. Ma c’è qualcuno che, invece, proprio non vuole saperne di riservare alcun onore al presidente degli Stati Uniti: è il laburista Sadiq Khan, primo sindaco di una capitale europea figlio di immigrati musulmani. Il primo cittadino di Londra si è rivolto direttamente a Donald Trump, con un video pubblicato da Elle Uk. «Presidente Trump, se stai ...