Tria:Italia rispetta regole,è prudente

"La nostra politica fiscale è" ha detto il ministro dell'Economiaa Londra,alla Euromoney Conference. "Questo governo è piùdi prima;non considerate i 'rumori' elettorali(...).Non penso che i minibot saranno introdotti,sono uno strumento pericoloso, illegale e non necessario",ha detto L'le", per cui "sono fiducioso della discussione in atto con la Commissione europea" e sul fatto che "riusciremo a raggiungere un accordo" per evitare la procedure d'infrazione per deficit eccessivo.(Di martedì 18 giugno 2019)