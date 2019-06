Tre pianeti e la Luna danzano nel cielo | quando vedere la magnifica doppia congiunzione

Le lune degli esopianeti : poTrebbero “culla” di forme di vita per la probabile presenza di acqua : potrebbero essere la “culla” di forme di vita per la probabile presenza di acqua: sono le lune degli esopianeti, che, a causa delle interazioni con il loro corpo celeste di riferimento, potrebbero essere dotate di acqua liquida. A questi particolari satelliti naturali è dedicato lo studio “Mean motion resonances with nearby moons: an unlikely origin for the gaps observed in the ring around the exoplanet J1407b”, condotto ...