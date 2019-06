Tre italiani su 10 mentono su dove vanno in vacanza

Pakistan - valanga travolge quattro italiani e Tre pachistani. I soccorsi non partiranno prima di martedì : quattro alpinisti italiani e tre pachistani sono stati travolti da una valanga nella valle di Ishkoman, in Pakistan. L’incidente è avvenuto nella mattina di lunedì, a circa 5.300 metri di altitudine. L’esercito pachistano sta organizzando una missione di soccorso con gli elicotteri, ma non partirà prima di domani a causa delle difficili condizioni meteorologiche e la distanza tra la base e il luogo della valanga. Secondo fonti ...

Mondiale Femminile - tutti pazzi per le azzurre : quasi Tre milioni di italiani davanti alla tv! : Mondiale Femminile – tutti pazzi per le azzurre. L’Italia Femminile entusiasma, la ‘manita’ alla Giamaica ha fatto seguito al successo all’esordio contro l’Australia permettendo alle ragazze del ct Bertolini di accedere agli ottavi di finale. E gli italiani hanno apprezzato. Erano davvero in tanti, ieri pomeriggio, davanti alla tv. La seconda gara del girone è stata infatti vista da 2 milioni e 870 mila ...

L’Équipe stila la classifica dei migliori Under 20 al mondo : Tre italiani nella top 10 [DETTAGLI] : L’Équipe, quotidiano francese, ha stilato la classifica dei migliori Under 20 al mondo. In testa il fenomeno dell’Ajax Matthijs de Ligt, corteggiato da tutti i top club europei. Segue Jadon Sancho, attaccante esterno del Borussia Dortmund; sul podio anche Kai Havertz, centrocampista del Bayer Leverkusen. Nei primi 10 posti troviamo tre azzurri: Gianluigi Donnarumma, in quinta posizione, Niccolò Zaniolo sesto precede Moise Kean. ...

Censis - sanità pubblica troppo lenta : 20 milioni di italiani cosTretti a pagarsi le cure di tasca propria : Claudio Carollo Secondo il Rapporto Ebm-Censis quasi un italiano su due si cura nel privato senza nemmeno provare a prenotarsi nel pubblico Nell’ultimo anno 19,6 milioni di italiani hanno tentato almeno una volta a prenotare una prestazione essenziale tramite il Servizio sanitario nazionale, salvo poi ripiegare sul privato per i tempi d’attesa troppo lunghi. Ma quasi la metà degli italiani, il 44%, si è rivolto direttamente alla ...

Turismo - Cefalù è tra i borghi italiani più visitati in Treno : C’è anche Cefalù, in provincia di Palermo, tra i borghi più belli che è possibile visitare in treno. Scoprire in treno il fascino dei borghi è sempre più possibile e i dati sono chiari. Soprattutto dopo un 2018 che ha visto un’ulteriore crescita (+8%) dei viaggi per Turismo sui treni regionali di Trenitalia e dopo che questa vocazione trova un rinnovato impulso nella collaborazione tra Trenitalia e l’associazione I borghi più belli ...

Medici italiani olTre frontiera. Soldi e carriera - dottori in fuga : «Meglio gli ospedali stranieri» : Inghilterra, Svizzera e Germania in pole position. Poi Francia, Belgio e Scozia. Ma negli ultimi mesi crescono anche i Paesi arabi, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, Dubai e Kuwait come...

2 Giugno - il ministro Trenta : «È la Festa di tutti gli italiani - dei militari ma anche dei civili» : ministro Elisabetta Trenta, che 2 Giugno sarà? Le polemiche non mancano, così come gli attacchi nei suoi confronti. «Guardo avanti. Sempre. Sarà la Festa di tutti gli...

Roland Garros 2019 : tutti gli italiani in campo sabato 1° giugno. Orari - tv e sTreaming : Sono due gli italiani che saranno impegnati oggi nel terzo turno del Roland Garros 2019, Fabio Fognini e Salvatore Caruso. Il ligure, testa di serie numero nove, ha superato prima nel derby azzurro Andreas Seppi e poi l’argentino Federico Delbonis. Adesso il nativo di Arma di Taggia se la vedrà con lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 21 del ranking mondiale. Fognini è in vantaggio per 7-3 nei precedenti, ma lo spagnolo ha vinto ...

Risultati elezioni europee è sempre campagna elettorale menTre gli Italiani continuano ad aspettare la soluzione dei loro problemi : Tra le tante negatività dell’Italia nei confronti dei Paesi che compongono l’Unione Europea (debito pubblico, disoccupazione, basso Pil, criminalità, evasione

Roland Garros 2019 : tutti gli italiani in campo venerdì 31 maggio. Orari - tv e sTreaming : Sesta giornata oggi per il Roland Garros, secondo Slam stagionale: a Parigi non ci sono italiani in gara nei tornei di singolare, ma il Bel Paese sarà rappresentato sul 7 da Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, i quali, dopo aver dominato all’esordio nel torneo di doppio contro la coppia numero 2 del seeding, Murray/Soares, oggi si scontreranno nel 7 contro la coppia tutta argentina di Guido Pella e Diego Schwartzmann. GLI italiani IN campo ...

Roland Garros 2019 : tutti gli italiani in campo giovedì 30 maggio. Orari - tv e sTreaming : Sono solo due gli italiani rimasti al Roland Garros 2019, Fabio Fognini e Salvatore Caruso. Il ligure, testa di serie numero nove, ha vinto il derby azzurro al primo turno contro Andreas Seppi ed ora se la vedrà con l’argentino Federico Delbonis, numero 75 del ranking. Il nativo di Arma di Taggia è avanti per 4-3 nei precedenti contro l’argentino. Il siciliano, invece, ha vinto la sua prima partita della carriera al Roland Garros, ...

La fuga dei medici italiani in Arabia : “Qui guadagniamo Tre volte di più” : Fino a ieri erano i calciatori a fine carriera che andavano a farsi coprire d’oro nei ricchi Paesi arabi. Ora a fare le valige puntando verso oriente sono i nostri medici e infermieri. Attirati da stipendi da sogno e benefit impensabili in Italia. Dove gli ospedali continuano ad assumere con il contagocce e chi ha la fortuna di lavorarci lo fa con ...

Roland Garros 2019 : tutti gli italiani in campo mercoledì 29 maggio. Orari - tv e sTreaming : Per effetto di una distribuzione piuttosto perfida di tutti i tabelloni e degli impegni in questi primi giorni di Roland Garros, c’è un unico italiano in campo quest’oggi: è Matteo Berrettini, che sfida il norvegese Casper Ruud al secondo turno. C’è la potenziale vista su Roger Federer oltre questo match, che però il romano deve affrontare con la giusta attenzione, dopo aver avuto bisogno di tre ore e mezza per eliminare lo ...