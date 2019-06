Traffico Roma del 18-06-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 18-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA INCOLONNAMENTI ANCHE PER UN PRRECEDENTE INCIDENTE TRA CASILINA E L’ ARDEATINA CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST. VERSO IL CENTRO SULLA TANG EST: LUNGHE CODE DA VIA DI PIETRALATA A CORSO ...

Traffico Roma del 18-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA INCOLONNAMENTI A TRATTI TRA LA NOMENTANA LA TIBURTINA TRA CASILINA E L’ ARDEATINA E IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA DIRAMZ Roma NORD E L’AURELIA E DALLA RM-FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE , NEL QUADRANTE EST DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA Traffico IN CODA A TRATTI ...

Traffico Roma del 18-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI FILE A TRATTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA NOMENTANA LA TIBURTINA TRA CASILINA E LA VIA DEL MARE E IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA DIRAMZ Roma NORD E LA TRIONFALE A SEGUIRE DA CASAL DEL MARMO ALL’AURELIA E DALLA RM-FIUMICINO ALLA VIA ARDEATINA , NEL QUADRANTE EST DALLA CASILINA ALLA ...

Traffico Roma del 18-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE08:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO BEN TROVATI È GIA INTENSO IL Traffico SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA FILE ALLALT DELLA FLAMINIA E A TRATTI DALLA CASSIA ALL’AURELIA E DALLA RM-FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, NEL QUADRANTE EST SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD RALLENTAMENTI IN ...

Traffico Roma del 18-06-2019 ore 08 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE 07:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO BEN TROVATI È GIA INTENSO IL Traffico SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E L’APPIA E SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO. TRALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA SALARIA ALLA CASSIA Traffico IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL ...

Traffico Roma del 18-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 07:20 RF DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN FORTE AUMENTO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE, SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD CODE PER INCIDENTE TRA FIANO RomaNO E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE Roma. SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 19 50 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CODE PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA STAZIONE DI CESANO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO RADIO VATICANA. UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA FORNACI DI TOR DI QUINTO.. SUL RACCORDO ANUALRE CODE A TRATTI PER ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 19 20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. INCOLONNAMENTI SULLA TIBERINA NELLE DUE DIREZIONI SI TRATTA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 1+400. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA STAZIONE DI CESANO CODE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO RADIO VATICANA. UN TERZO INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE SU GRAN PARTE DELLE STRADE CITTADINE. A NORD DI Roma CI SONO CODE SULLA FLAMINIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER IL CIMITERO DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE DI RIANO. INCOLONNAMENTI SULLA TIBERINA NELLE DUE DIREZIONI SI TRATTA DI UN ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 17:50 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIA DELLA PISANA ALL’INCROCIO CON VIA DI BRAVA PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA A RILENTO SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO OTTOBONI. SUL RACCORDO ANUALRE CODE A TRATTI PER INCIDENTE E Traffico ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 17:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO OTTOBONI. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA ...