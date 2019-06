Totti parla di nuova proprietà e il titolo della Roma schizza

Roma - caos Zaniolo : Totti parla di contratto fatto - ma l’agente non ne sa nulla! : Francesco Totti nella serata di ieri ha parla to del contratto di Zaniolo con la Roma , ma l’agente del calciatore è caduto dalle nuvole Il caso Zaniolo s’infittisce relativamente al rinnovo con la Roma . Nella serata di ieri Francesco Totti ha infatti dichiarato che “il contratto è fatto ”, ma così non sembra essere af fatto . Il procuratore del centrocampista giallorosso, Claudio Vigorelli, ha commentato con sorpresa le ...

Roma - Totti apre le porte all’arrivo di Conte : poi parla del futuro di Zaniolo : “Conte? In queste ultime settimane se ne sta parlando tantissimo. Noi abbiamo in panchina Claudio Ranieri e dobbiamo portargli rispetto. Sino alla fine dell’annata dobbiamo pensare solo alla qualificazione alla prossima Champions e non parlare di nuovi allenatori, sia per rispetto a Ranieri che per non far sorgere distrazioni all’interno della squadra. Ho visto Antonio Conte di recente? Si’ ma parlo ...