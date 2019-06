Totti | la risposta del vicepresidente Baldissoni | «Nessuno può decidere da solo | su

Roma - attesa la risposta di Totti : in ballo il ruolo di direttore tecnico [DETTAGLI] : La Roma attende di conoscere la risposta di Francesco Totti per quanto riguarda il ruolo di direttore tecnico offertogli dalla società. Dopo aver risolto la questione allenatore con l’ingaggio del portoghese Paulo Fonseca, ora i giallorossi rischiano di ritrovarsi con una brutta gatta da pelare. Tre gli scenari che si aprono: la prima ipotesi è che Totti accetti mettendosi così alla prova in un nuovo ruolo che prevede maggiori ...

Totti nuovo direttore tecnico della Roma? La risposta dell’ex capitano giallorosso : Francesco Totti e i rumors sul suo nuovo possibile ruolo in casa giallorossa: il parere dell’ex capitano della Roma “Quello che è uscito sui giornali lo valuteremo, ancora non so niente“. Lo ha detto Francesco Totti, parlando delle voci che lo danno come futuro direttore tecnico della Roma, oggi nel corso della Hall of Fame del calcio italiano in cui l’ex numero 10 giallorosso è entrato a far parte. ...