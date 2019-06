Totti dice addio alla Roma | Zeman fotografa la situazione | “ha capito che era abbastanza

Totti dice addio alla Roma - Galliani esce allo scoperto : “ai tempi del Milan lo abbiamo cercato più volte” : A margine della presentazione del libro di Sacchi, l’ex ad del Milan ha rivelato di aver cercato numerose volte di portare Totti in rossonero Nella giornata di oggi, Francesco Totti ha detto ufficialmente addio alla Roma , facendolo nel corso di una conferenza stampa durante la quale si è tolto numerosi sassolini d alla scarpa. AFP/LaPresse Un fiume in piena l’ex numero dieci gi allo rosso, su cui si è soffermato anche Adriano ...

Totti dice addio alla Roma - le parole di Rosella Sensi : “anche se Francesco usa il suo umorismo - starà soffrendo moltissimo” : Le parole di Rosella Sensi dopo l’annuncio dell’ addio di Totti alla Roma : parla l’ex presidente giallorosso Francesco Totti ha ufficializzato oggi il suo addio alla Roma : l’ex dirigente giallorosso ha svelato in conferenza stampa di aver consegnato oggi le sue dimissioni, svelando diversi dettagli interessanti che hanno lasciato tutti i tifosi Roma nisti senza parole . LaPresse In tantissimi, sono dispiaciuti ...

Roma - Totti dice addio : lunedì la conferenza stampa : addio Totti- Francesco Totti dirà addio alla Roma in maniera definitiva dopo 27 anni. L’ex capitano giallorosso, come anticipato nei giorni scorsi, parlerà in conferenza stampa lunedì e spiegherà le cause della sua decisione. Come evidenziato dal “Corriere dello Sport”, Totti sarebbe amareggiato. Questo che trascrive “Sportmediaset“. Progetto lontano dalle sue aspettative? addio De Rossi […] L'articolo Roma, ...