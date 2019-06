Terremoto nel Sichuan | Morti e feriti Maltempo ostacola i soccorsi

Nuova forte scossa di Terremoto nel Pacifico - a largo della Nuova Zelanda : Una Nuova scossa di terremoto di forte intensità si è verificata nel Pacifico, a largo dell'Australia. Il sisma, magnitudo 6.3 secondo i dati dell'INGV, si è verificato in mare aperto, per...

Forte scossa di Terremoto in Giappone : avvertita nella prefettura di Ibaraki : L’agenzia meteorologica Giapponese ha reso noto di avere registrato un terremoto magnitudo 5.2 alle 20 locali, avvertito nella prefettura di Ibaraki, sull’isola di Honshu. Non è stata emessa alcuna allerta tsunami. L'articolo Forte scossa di terremoto in Giappone: avvertita nella prefettura di Ibaraki sembra essere il primo su Meteo Web.

Violenta scossa di Terremoto alle Isole Kermadec - allarme tsunami in Nuova Zelanda e nell’oceano Pacifico : Una scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito le Isole Kermadec, con epicentro precisamente 104 chilometri a Nord/Est dell’Esperance Rock, alle 00:55 della notte italiana (le 10:55 del mattino, ora locale). Le autorità della Nuova Zelanda hanno lanciato un allarme tsunami. L'articolo Violenta scossa di terremoto alle Isole Kermadec, allarme tsunami in Nuova Zelanda e nell’oceano Pacifico sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Calabria : scosse nella notte in provincia di Reggio [DATI e MAPPE] : scosse di Terremoto sono state registrate nella notte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Reggio Calabria: l’epicentro è stato localizzato tra San Pietro di Caridà e Galatro e l’ipocentro tra 9 e 19 km di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose. Di seguito i dati forniti dall’INGV. Data e ...

Scossa di Terremoto a Brescia nella notte [DATI] : Un terremoto magnitudo ML 2.5 si è verificato a 2 km nord da Brescia alle 01:40:46, ad una profondità di 37 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto a Brescia nella notte [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Ettore Messina - Terremoto nel basket : torna in Italia - allenerà l'Olimpia Milano : Coach Ettore Messina torna in Italia. L'ex ct dell'Italia secondo The Athletic NBA avrebbe firmato per tre anni con l'Olimpia Milano ed è volato in Texas per chiudere il rapporto con i San Antonio Spurs. Messina a Milano sarà coach e responsabile dell'area tecnica. Di fatto Messina, che sarebbe pres

Amatrice : moderata scossa di Terremoto nel pomeriggio - tremori a Teramo : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 10 giugno 2019, esattamente alle 15.17, sull'Appennino centrale del reatino, nel Lazio. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Scossa di Terremoto nello Stretto di Messina [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato nell’area dello Stretto di Messina alle 16:32:34 ad una profondità di 70 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto nello Stretto di Messina [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Sciame sismico nelle Isole Eolie : numerose scosse di Terremoto tra Alicudi e Filicudi [DATI e MAPPE] : numerose scosse di terremoto sono state registrate nelle scorse ore dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia nelle Isole Eolie, in particolare tra Alicudi e Filicudi: gli eventi tellurici nell’area hanno avuto magnitudo tra 3.1 e 1.5 e ipocentro tra 8 e 10 km. Di seguito i dati INGV in dettaglio. Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2019-06-08 03:32:58 ML 2.1 Isole Eolie ...