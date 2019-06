Tennis | WTA Birmingham 2019 | pioggia protagonista | quattro incontri rinviati Avanza

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019) In Inghilterra lacontinua ad essere: dopo tutte le difficoltà per portare a termine il torneo di Nottingham, anche nel WTA Premier diil maltempo frena già lo svolgimento del primo turno. Soltanto sei dei dieciin programma oggi vengono portati a termine. Nelle partite concluse spicca il successo in tre set della nipponica Naomi Osaka, che batte la greca Maria Sakkari con il punteggio di 6-1 4-6 6-3, mentre soltanto un altro incontro ha bisogno della partita decisiva per essere risolto: la tedesca Julia Goerges supera in rimonta per 3-6 6-4 6-3 l’ucraina Dayana Yastremska. Vittorie per la croata Petra Martic, che supera la russa Ekaterina Alexandrova per 6-3 7-5, mentre la ceca Kristyna Pliskova supera in un’ora di gioco la bulgara Viktoriya Tomova per 6-3 6-4. La lettone Jelena Ostapenko spazza via con un 6-0 6-2 senza appello la ...

