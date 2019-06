Tennis | Roger Federer | “Dopo la terra rossa | il fisico ha risposto bene Voglio il decimo

Tennis - record vincitori Slam : Roger Federer comanda con 20 - ma Rafael Nadal incombe a -2 : Rafael Nadal ha vinto il Roland Garros 2019, lo spagnolo ha sconfitto Dominic Thiem nella Finale andata in scena sulla terra battuta di Parigi e ha così alzato al cielo il trofeo per la dodicesima volta in carriera: mai nessuno nella storia, considerando anche le donne, si è imposto così tante volte in una prova dello Slam (battuto il record dell’australiana Margaret Smith-Court, 11 sigilli all’Australian Open). Il mancino di Manacor ...

Tennis - John McEnroe : “I record di Roger Federer sono più impressionanti di quelli di Rafa Nadal” : Il 39esimo capitolo della saga tra Roger Federer e Rafael Nadal, che ieri ha vinto in tre set la semifinale del Roland Garros 2019 sullo svizzero, è stata anche l’occasione per un mito del Tennis come John McEnroe per analizzare i due fuoriclasse, il loro rapporto di forza ed i loro incredibili record. Come sempre il 60enne ex Tennista nato a Wiesbaden in Germania, ma newyorkese da sempre, non ha usato mezze misure per compiere le sue ...

I Tennisti Roger Federer e Rafael Nadal giocheranno una delle semifinali del Roland Garros : Il tennista svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal giocheranno una delle due semifinali del Roland Garros, il torneo francese tra i più importanti del mondo, che fa parte del Grande Slam. Federer ha battuto ai quarti di finale

Tennis – L’ammissione di Roger Federer : “ultimo Roland Garros? Sarebbe triste” : Roger Federer torna a Parigi dopo diversi anni di assenza, ma allontana l’ipotesi della sua possibile, ultima, presenza al Roland Garros: il campione svizzero vuole giocare ancora Roger Federer tornerà finalmente al Roland Garros dopo diversi anni d’assenza, per la gioia di tutti i fan parigini che non vedono l’ora di rivederlo. Un rientro che, visti i 38 anni, ha spinto diversi addetti ai lavori a pensare che forse, ...

Tennis - Roma : problema alla coscia Roger Federer si ritira dagli Internazionali d’Italia : Un problema muscolare alla gamba mette fuori gioco Roger Federer, che è costretto al forfait. Lo svizzero, che giovedì negli ottavi aveva cancellato due matchpoint al croato Coric, lascia strada libera al greco Stefanos Tsitsipas, nuovo astro nascente del Tennis mondiale, che si qualifica così per le semifinali.Continua a leggere

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Roger Federer domina contro Richard Gasquet e vola al terzo turno : 54 minuti di gioco, 6-2 6-3: è questo il riscontro del primo match dopo tre anni di “astinenza” sulla terra rossa di Roger Federer. Il campione svizzero (n.3 del mondo) ha regolato in meno di un’ora il francese Richard Gasquet (n.39 del ranking) con estrema facilità. Una sorta di allenamento per il “Maestro” al cospetto del transalpino, operato all’inguine e fuori 5 mesi dal circuito, costretto a confrontarsi ...

Tennis - Roger Federer : “La partecipazione agli Internazionali d’Italia 2019 è un’opzione. Dipende da come andrà a Madrid” : Senza se e senza ma è lo svizzero Roger Federer l’osservato speciale del Masters 1000 di Madrid (Spagna). Lo svizzero, attuale n.3 del mondo, fa il suo ritorno sulla terra rossa dopo tre stagioni e comincia dal torneo iberico il proprio percorso che vorrà portarlo al Roland Garros (26 maggio-9 giugno). L’elvetico giocherà quest’oggi, non prima delle 20.00, contro il francese Richard Gasquet (n.39 del mondo) e si aspetta un ...

Tennis - intervista a Roger Federer : «Sogno una vita normale» : Forse l'unico modo di sperimentarla è allontanarsi molto dalle abitudini, cambiare mondo. «L'anno scorso sono andato in Zambia per la mia Fondazione, che ha compiuto 15 anni di attività. I bambini di ...

Tennis : Roger Federer non difenderà il titolo sull’erba di Stoccarda. Il ritorno sulla terra cambia i suoi piani : Roger Federer non giocherà l’ATP di Stoccarda 2019 (in programma dal prossimo 10 giugno), sull’erba tedesca, e non difenderà il titolo conquistato l’anno passato in questo torneo. Il fuoriclasse elvetico ha scelto di modificare il suo canonico programma, visto il ritorno a disputare match sulla terra battuta a distanza di tre anni. Federer infatti sarà al via infatti del Masters 1000 di Madrid (6-12 maggio) e del Roland Garros ...

ATP Finals a Torino - il commento di Roger Federer : “notizia fantastica per il Tennis in Italia!” : Roger Federer omaggia l’Italia in un post social dopo l’assegnazione delle ATP Finals a Torino: il campione svizzero, che nel 2021 potrebbe non esserci, rivolge i suoi complimenti al tennis italiano Nella mattinata italiana è arrivata la tanto attesa fumata bianca che i fan italiani aspettavano da tempo: le ATP Finals, dal 2021 al 2025, avranno sede a Torino! Fra i tanti messaggi di congratulazioni destinati all’indirizzo ...