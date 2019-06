Tennis - ATP Halle 2019 : Andreas Seppi avanza al secondo turno. Sconfitto il tedesco Moraing : Andreas Seppi si qualifica per il secondo turno del torneo ATP di Halle. L’altoatesino ha Sconfitto in due set il tedesco Mats Moraing, numero 223 del mondo, con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Seppi conferma il buon momento di forma e l’attitudine sull’erba, visto che erano entrato in tabellone dopo aver superato le qualificazioni. Nel primo set Seppi ha una palla break nel quarto gioco, ma ...

Matteo Berrettini - Atp e storia del baby fenomeno del Tennis italiano : C'è un nuovo nome nell’Italia del tennis ed è quello di Matteo Berrettini. In realtà c'è un gruppo di giocatori forti, accomunati dalla crescita mostrata negli ultimi mesi. Portabandiera è Fabio Fognini, vincitore a Montecarlo e attuale numero dieci al mondo, ma dietro di lui è l’intero movimento azzurro a compiere passi da gigante con sette giocatori tra i primi cento in classifica. Chi ...

Tennis - ATP Queen’s 2019 : Marin Cilic e Kevin Anderson avanti tutta sull’erba londinese : E’ andata in archivio la prima giornata del celebre torneo del Queen’s, sui campi di Londra. L’erba britannica ha visto protagonisti i grandi interpreti di questa superficie come il sudafricano Kevin Anderson, finalista l’anno passato a Wimbledon, e il croato Marin Cilic, anch’egli presente nell’atto conclusivo dei Championships nel 2017 e detentore del titolo del Queen’s Club della stagione trascorsa, ...

Tennis - ATP Halle 2019 - risultati di lunedì 17 giugno : bene Zverev e Khachanov - fuori Monfils : Sono cominciati gli incontri di primo turno del Noventi Open, torneo ATP 500 sull’erba della città tedesca di Halle, che è diventato ormai da diversi anni un classico appuntamento di preparazione a Wimbledon insieme al Queen’s per i Tennisti più forti sulla superficie sulla quale il Tennis moderno è nato. Si sono disputati sei match e sono scese in campo tre teste di serie. Il numero 5 del tabellone, il francese Gael Monfils, sconfitto col ...

Tennis : Fognini e Giorgi n.1 d'Italia - Best Ranking Atp per Berrettini : Nessuna novità nella Top Ten Atp che vede sempre Fabio Fognini in decima posizione, traguardo tagliato dopo il Roland Garros.

Tennis - Ranking ATP (17 giugno) : Novak Djokovic in vetta - Fognini n.10 e Berrettini vicino alla top-20 : Nessun cambiamento nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. C’è sempre infatti il serbo Novak Djokovic in vetta alla graduatoria generale con 4.770 punti di vantaggio sul trionfatore del Roland Garros 2019 (il dodicesimo centro a Parigi) Rafa Nadal. In terza posizione si conferma lo svizzero Roger Federer, che precede l’austriaco Dominic Thiem ed il tedesco Alexander Zverev. In sesta piazza troviamo il Next Gen Stefanos Tsitsipas ...

Tennis - ATP s’-Hertogenbosch 2019 : primo titolo per il francese Adrian Mannarino : Adrian Mannarino si sblocca e conquista il primo titolo della carriera sull’erba olandese di s’-Hertogenbosch. Il francese ha vinto il torneo ATP 250 dopo aver sconfitto in finale l’australiano Jordan Thompson in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo due ore e tre minuti di gioco. Una giornata lunghissima per entrambi i Tennisti, che hanno dovuto affrontare prima le semifinali e poi la finale. Infatti la pioggia aveva bloccato il ...

Tennis - ATP 250 Stoccarda 2019 : Matteo Berrettini in trionfo sull’erba tedesca! Auger-Aliassime battuto in due vibranti set : Terzo titolo ATP per Matteo Berrettini nella propria carriera. Il romano porta a casa l’ATP 250 di Stoccarda, battendo in una finale di livello davvero alto il diciottenne canadese Felix Auger-Aliassime, grande speranza anche del Tennis mondiale, con il punteggio di 6-4 7-6(11). Si tratta del secondo titolo su erba nella storia per un giocatore italiano: il precedente, nel 2011, lo conquistò Andreas Seppi a Eastbourne contro il serbo Janko ...

LIVE Berrettini-Auger-Aliassime - Finale Atp Stoccarda in DIRETTA : 6-4 7-6 - fantastico trionfo del Tennista romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Terzo titolo della carriera per Matteo Berrettini, che salirà al numero 21 della classifica mondiale. L’Italia torna a vincere un titolo sull’erba dopo otto anni. Un tiebreak meraviglioso quello vinto da Matteo Berrettini e chiude un torneo magico per il romano, che non ha perso un solo set. 13-11 ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Andreas Seppi liquida Mischa Zverev e conquista il tabellone principale : Andreas Seppi centra l’obiettivo e raggiunge il tabellone principale del torneo ATP 500 di Halle: sull’erba tedesca l’altoatesino, testa di serie numero 2 del tabellone cadetto, supera nel secondo ed ultimo turno delle qualificazioni il padrone di casa, il teutonico Mischa Zverev, con il netto punteggio di 6-3 6-2 in appena 53 minuti di gioco. Nel primo set le cose si mettono subito bene per Seppi, il quale trova il break ai ...

Tennis - ATP ‘s-Hertogenbosch 2019 : sospese per pioggia le semifinali Mannarino-Coric e Gasquet-Thompson : La pioggia, che ha permesso il completamento delle due semifinali femminili del Libema Open di ’s-Hertogenbosch, non lo ha consentito per quelle maschili. L’incontro tra il francese Adrian Mannarino e il croato Borna Coric, testa di serie numero 2 del torneo, e quello tra l’altro francese Richard Gasquet, numero 8 del tabellone, e l’australiano Jordan Thompson sono stati sospesi sul più bello. Mannarino e Coric erano infatti al tie-break del ...

Tennis - ATP 250 Stoccarda 2019 : Matteo Berrettini vola in finale! Battuto Struff in due set - ora sfiderà Auger-Aliassime : Matteo Berrettini conquista la finale nell’ATP 250 di Stoccarda. Il romano è autore di un’altra ottima prestazione, dopo quelle dei giorni precedenti contro Nick Kyrgios, Karen Khachanov e Denis Kudla, battendo il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 14 minuti. Per l’azzurro si tratta della prima finale sull’erba della carriera sul circuito maggiore, oltre che dell’approdo al ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Jannik Sinner eliminato nel primo turno delle qualificazioni. L’azzurrino ko in tre set contro Sousa : Deve subito salutare Halle (Germania) il nostro Jannik Sinner. L’azzurrino (n.219 del mondo), inserito nel tabellone delle qualificazioni, non ha superato l’ostacolo del primo turno rappresentato dal portoghese Joao Sousa (n.71 del mondo), che si è imposto con il punteggio di 6-7 (6) 6-3 6-4 in 2 ore e 21 minuti di partita. Un match molto lottato in cui la maggior esperienza del lusitano ha finito per fare la differenza ...

Tennis - ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2019 - i risultati di oggi (venerdì 14 giugno) : ecatombe di teste di serie - solo Gasquet e Coric in semifinale : ecatombe di teste di serie, che poi sono anche nomi importanti, all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Sull’erba olandese vanno in semifinale soltanto due dei nomi più importanti del torneo, e cioè Richard Gasquet e Borna Coric. Il francese batte il cileno Nicolas Jarry per 7-6(8) 6-4, mentre il croato è costretto a una battaglia durissima per battere il cileno Christian Garin dopo aver anche salvato un match point nel terzo e ...