optimaitalia

(Di martedì 18 giugno 2019) La co-showrunner Ildy Modrovich ha comunicato tramite Twitter ildidi5. Dopo l'annuncio del rinnovo per una quinta e ultima stagione, i fan hanno lanciato una petizione online per richiedere a Netflix almeno un altro capitolo conclusivo. Di sicurobase c'è un grande affetto nei confronti della serie, che lo scorso anno rischiava di non tornare dopo la clamorosa cancellazione su Fox.Sul Twitter, Ildy ha annunciato diverse novità che non riguardano solo ildidi. Lo staff creativo tornerà di nuovo al lavoro da luglio, e la co-showrunner, nel risponderepetizione indetta dai fan, ha ringraziato la piattaforma per aver dato loro questa incredibile opportunità di rinascita:"Scusate se sono stata silenziosa su questo argomento. La verità è che sono lacerata. Una parte di me farebbeper sempre. Ma sono anche immensamente ...

OptiMagazine : #LuciferSeason5 Svelato il numero di episodi di #Lucifer 5, inizia il conto alla rovescia per la fine della serie… - GioelePaglia : Lucifer 5: svelato il numero di episodi che verranno prodotti! -