Superbike – Tutto pronto per la gara di Misano | il weekend di gara parte dall’Aquafan

(Di martedì 18 giugno 2019)AquaRace: la settimana del mondiale WorldSBKda Aquafan. Giovedì mattina la sfida fra i piloti sul temuto Kamikaze Inizia con un annuncio speciale la settimana del MOTUL FIM, che nelavrà aWorld Circuit l’attesissimo PATA Riviera di Rimini Round. Il pre-event WorldSBK è in programma giovedì 20 giugno in Aquafan, sulle colline di Riccione. Aquafan sarà teatro di un’originale sfida: non le curve del ‘Marco Simoncelli’, ma le adrenaliniche discese del Kamikaze, lo scivolo più spericolato e amato dal pubblico, dove giovedì mattina andrà in scena il pre-event 2019 che promette mille emozioni. Aquafan accoglierà alle 11.00 nove piloti del WorldSBK che gareggeranno fra loro a tempi da record. I fan e la stampa potranno assistere ad uno spettacolo inedito. Così come in pista, sarà il cronometro a stabilire il vincitore. Accompagnati dalle ...

