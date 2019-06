SONO ANDREA PIRLO Così truffava i negozi di lusso in giro per l' Italia

Scherma - Europei 2019 : Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo sognano la medaglia. I due azzurri SONO ai quarti : Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo sono ad una sola vittoria dalla medaglia agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. I due spadisti azzurri si sono qualificati per i quarti di finale, aprendosi le porte per la lotta al podio nella rassegna continentale. Strepitosa la vittoria di Garozzo nel suo ottavo finale. Il siciliano ha sconfitto nettamente lo spagnolo Manuel Bargues con il punteggio di 15-5 in un assalto che ha sempre ...

Andrea Camilleri “non è cosciente - le sue condizioni SONO stazionarie ma critiche” : “Non è cosciente, le sue condizioni sono stazionarie ma permangono critiche“: è questo l’ultimo bollettino medico sullo stato di salute di Andrea Camilleri, lo scrittore siciliano ricoverato in rianimazione all’ospedale Santo Spirito di Roma dopo un arresto cardiaco dovuto “ad un abbassamento di pressione“. La prognosi rimane riservata, come ha spiegato nel punto delle 12 il responsabile del reparto di ...

Uomini e donne - il gesto estremo di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni : fin dove si SONO spinti : Dopo essersi scelti a Uomini e donne di Maria de Filippi, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno preso una decisione davvero ardita. La coppia del trono classico ha infatti mostrato un tatuaggio di "coppia" appunto. Lui si è fatto tatuare la corona da re e lei quella da regina. I due dopo una seri

Non SONO ancora fidanzata! Tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è amore? : Giulia de Lellis decide di rispondere per la prima volta alle domande sul gossip del momento: lei e Andrea Iannone stanno davvero insieme? La coppia dell'estate, quest'anno, potrebbe essere quella formata da Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. A lanciare la notizia è stato il settimanale Spy e, solo ora, la fashion influncer replica alle indiscrezioni.-- Ospite di una discoteca vicino Roma, Giulia è messa sotto torchio dalle domande ...

Belve - Andrea Delogu choc : "SONO sicura che mio marito mi abbia tradito - perché non lo lascio" : Andre Delogu è stata l'ospite di venerdì di 'Belve', il programma di Francesca Fagnani in onda su La7. La conduttrice emiliana ha confessato di essere quasi certa che il marito Francesco Montanari l'abbia tradita, ma di non pensarci troppo. La Delogu, ha dichiarato di essere molto gelosa e di aver

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Italia 2019 : “Dovevamo fare più punti qui ma SONO felicissimo per Danilo - se la merita davvero” : Dopo un’intensissima battaglia durata tutto l’arco della gara, per Andrea Dovizioso è arrivato solamente un terzo posto nel GP d’Italia del Mugello, battuto dal compagno Danilo Petrucci alla prima vittoria della carriera nel Motomondiale e dal sempre presente Marc Marquez. Il forlivese ci ha provato in più occasioni nel finale ad attaccare quantomeno lo spagnolo per regalare ai tifosi Italiani una storica doppietta Ducati ma ...

U&D - dopo il 'no' di Andrea - Klaudia in lacrime commuove tutti : 'Qui SONO cresciuta' : Nella puntata odierna di Uomini e donne abbiamo visto che Andrea Zelletta ha scelto Natalia Paragoni, mentre Klaudia Poznanska si è ritrovata a dover incassare il 'no' del tronista. dopo un percorso durato tre mesi, la giovane romana è riuscita ad entrare nel cuore dei telespettatori e del pubblico di Maria di Filippi, tanto che le parole utilizzate dalla corteggiatrice prima di abbandonare lo studio, hanno commosso tutti, compreso Andrea, il ...

U&D : Andrea Zelletta e Natalia SONO una nuova coppia - Klaudia va via piangendo : Dopo Angela Nasti e Alessio Campoli, a Uomini e Donne si è appena formata un'altra coppia: stiamo parlando di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Il tronista pugliese ha scelto la bionda corteggiatrice al termine della seconda puntata in diretta del dating-show: Klaudia Poznanska ha pianto a dirotto dopo aver saputo di non essere la prescelta. Ospite in studio, questo pomeriggio, una bellissima Giulia De Lellis. Andrea piange nel dire 'no' a ...