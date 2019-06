Sicilia : rinasce la produzione di mandorle - 500mila quintali in 2018 : rinasce in Sicilia la produzione di mandorle. Dopo un decennio di tagli, dal 2015 gli agricoltori dell’isola sono tornati a piantare ‘la regina della frutta secca’ raggiungendo, come rileva Coldiretti Sicilia, una superficie complessiva di poco più di 32mila ettari. Siamo ancora lontani dai quasi 50mila ettari coltivati nel 2006, ma lo scorso anno la produzione si è comunque attestata oltre i 500mila quintali. “Ormai il ...