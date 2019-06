Serie D | il Ciliverghe annuncia l’acquisto del centrocampista Franzoni

calcioweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) IlCalcio è lieto di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive delAndreaper la stagione 2019/20. Il calciatore, classe 1997, è stato prelevato dalla Calvina dove nell’ultima stagione ha disputato trentaquattro partite condite da sei reti e due assist che lo hanno portato ad essere uno dei migliori centrocampisti del campionato diD. In campo può ricoprire più ruoli, dal mediano al fantasista ed in passato ha già vestito la maglia delnel corso della stagione 2016/17. “Siamo felicissimo diredi, – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – su di lui c’erano molte squadre non solo della zona bresciana, ma nel ragazzo fin dai primi incontri non c’è mai stato alcun tentennamento nel voler tornare a vestire la nostra maglia. E’ un colpo da novanta, un innesto prezioso per la sua ...

