Serie B | in corso Assemblea Ordinaria della Lega | tra i punti all’ordine del giorno anche

(Di martedì 18 giugno 2019) In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Nazionale ProfessionistiB è convocata per martedì 18 giugno 2019, alle ore 12.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Mercoledì 19 Giugno 2019, alle ore 14.00 presso la sedeNazionale ProfessionistiB – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente: ORDINE DEL1. Verifica poteri; 2. Budget s.s. 18/19; 3. Codice di Autoregolamentazione: proposte di modifica e/o integrazione Capi I, III e IV; 4. CalendarioBKT s.s. 2019/2020: date Campionato; 5. Relazione del Presidente; 6. Comunicazioni Direttore Generale; 7. Varie ed eventuali. L’sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello StatutoNazionale Professionisti B. Pubblicato in Milano, ...

