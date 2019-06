Serie B | domani le date del campionato 2019 20

Play off Serie C - domani le semifinali : stadi verso il sold out. I pronostici dei tifosi delle 8 squadre : Play off, domani le semifinali: stadi verso il sold out. I pronostici dei tifosi delle 8 squadre impegnate domani nelle gare di andata. Play off Serie C= spettatori sugli spalti. Non è un’equazione, ma i numeri in crescita negli stadi della C per i Play off. Spicca un dato su tutti: i 18mila per Catania-Trapani ed è… ancora la vigilia del match. Anche gli altri stadi vanno verso il sold out. Ancora numeri: al 22 maggio con le ultime gare ...

Genoa in A - ora Preziosi pensa al domani : 'Ci saranno trattative Serie con persone capaci' : Il Genoa difende il suo bene più prezioso, la serie A, conquistando un punticino contro una Fiorentina che temeva come i rossoblu il colpaccio dell'Empoli a San Siro. A Milano, alla fine, ha vinto l'Inter mentre al Franchi ha prevalso la paura di perdere delle due squadre. Quindi un punto a testa ha accontentato quasi tutti permettendo sia a Montella e a Prandelli di mettere le mani sulla salvezza. Fiorentina-Genoa, Preziosi in tribuna Ad ...

Serie A - domani la premiazione per Handanovic - Zaniolo e Quagliarella : E’ prevista per domenica 26 maggio a Milano, Genova e Roma la premiazione per tre calciatori: si tratta di Handanovic, Quagliarella e Zaniolo, rispettivamente miglior portiere, miglior attaccante e miglior giovane della stagione 2018/2019 secondo le classifiche stilate da EY sulla base delle rilevazioni statistiche di STATS e OPTA. I premi verranno consegnati dai tre sponsor della Lega Serie A (TIM, NIKE e Panini) prima delle sfide ...

Playoff Serie B - domani Hellas Verona-Pescara : le quote di Sisal Matchpoint : La seconda semifinale dei Playoff di Serie B è la sfida tra l’Hellas Verona e il Pescara. I gialloblù sono reduci dalla dura battaglia con il Perugia, superato solo ai tempi supplementari, i delfini invece sono al loro esordio in questi Playoff, dopo aver chiuso al quarto posto la regular season, sfruttando la retrocessione del Palermo. La sfida è aperta sul tabellone di Sisal Matchpoint, nel primo atto di questo doppio confronto sono ...

Volley – Domani Giorgetti celebra il ‘triplete’ europeo : la Serie A femminile a Palazzo Chigi : La Serie A femminile a Palazzo Chigi: mercoledì 22 maggio il Sottosegretario Giancarlo Giorgetti celebra il ‘triplete’ europeo Non accenna a spegnersi l’eco degli straordinari successi delle squadre italiane nelle Coppe Europee. Esaltati i risultati della Serie A femminile nelle competizioni continentali alla presenza del numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò, presidente del Coni, i quattro Club protagonisti ...

Risultati Serie A - 37^ giornata : diretta live a partire da domani : Risultati Serie A – 37° e penultimo turno di Serie A, in scena nel weekend. Vicina al termine la stagione regolare, che ha già sancito i verdetti relativi allo scudetto e a due retrocessioni. Si gioca per determinare le altre due squadre che parteciperanno alla Champions, chi entrerà in Europa League con il cerchio che si restringe dopo la vittoria in Coppa Italia della Lazio e quale sarà l’ultima squadra a far compagnia a ...

Serie B : rigettato dalla Corte Federale il ricorso del Palermo - da domani i play off : In Serie B, poco dopo le ore 19 di questa sera è stata diramata la sentenza con la quale la Corte d'Appello Federale ha rigettato il ricorso del Palermo Calcio riguardo alla sospensione cautelare della disputa dei play off, che come da calendario avranno quindi regolarmente inizio domani venerdì 17 maggio alle ore 21,00 con la prima gara in programma Spezia-Cittadella. L'udienza di secondo grado fissata per giovedì 23 maggio, venerdì la ...

Serie B - la Corte d’Appello rigetta il ricorso del Palermo : domani scattano regolarmente i Play Off : L’istanza cautelare presentata dal Palermo è stata rigettata dalla Corte d’Appello Federale, permettendo dunque domani l’inizio dei Play Off La Corte Federale d’Appello ha rigettato l’istanza cautelare del Palermo che chiedeva la sospensione dei Playoff di Serie B. Il club siciliano, giunto terzo nel campionato cadetto, è stato retrocesso in Serie C dal Tribunale federale per una Serie di irregolarità ...

Panchine Serie A - intreccio Juve-Inter : domani la giornata decisiva [DETTAGLI] : Panchine Serie A – In attesa delle ultime giornate del campionato di Serie A a tenere banco è anche e soprattutto la questione panchina per la prossima stagione. In particolar modo situazione delicata per quanto riguarda Juve e Inter. Obiettivo in comune è quello di Antonio Conte, l’ex Ct della Nazionale ha confermato la volontà di tornare in Italia ma non si è mai sbilanciato sulla possibile destinazione. Ma la certezza è una ...

Playoff Serie C - la diretta live del secondo turno a partire da domani : Playoff Serie C, diretta live – Continua il programma dei Playoff di Serie C. In campo domani il secondo turno, ultimo preliminare prima della fase nazionale. Spicca sicuramente Catania-Reggina, gara tra due squadre che meritano altre categorie. Interessante anche la sfida tra Arezzo e Novara. Ad aprire la giornata il match tra Monza e Sudtirol. Il secondo turno Play-Off del Girone si disputerà in gara unica ospitata dalla squadra ...

Risultati Serie B - 38^ giornata : diretta live a partire da domani : Risultati Serie B – 38^ ed ultima giornata per il campionato cadetto italiano. Alle ore 17 di domani verranno svelati tutti i verdetti riguardanti le promozioni, retrocessioni e chi invece parteciperà agli spareggi. Turno interamente alle 15, per permettere la contemporaneità delle sfide. Occhi puntati su Lecce e Palermo, distanziate da un solo punto, che se la dovranno vedere con ostici avversari, in lotta per i playoff ...

Risultati Serie A - 36^ giornata : diretta live a partire da domani : Risultati Serie A – Si avvia alla conclusione il massimo campionato italiano. In questo weekend si giocherà la 36^ giornata, terzultima tappa di un torneo che ha già visto la netta conferma di una Juventus schiacciasassi, protagonista del big match di questo turno in casa della Roma. Giallorossi che sperano ancora in una qualificazione alla Champions League, ma che già sabato potrebbero vedere ridursi di molto le possibilità: ...

Risultati Serie C - 38^ giornata : diretta live a partire da domani : Risultati Serie C – 38^ ed ultima giornata in Serie C, tutti e tre i gironi conosceranno in questo weekend il loro destino prima dell’inizio di playoff e playout. Scende al solito in campo domani il gruppo A, interamente alle 16.30, poi i raggruppamenti B e C giocheranno di domenica, rispettivamente alle 15 e alle 18.30 Ecco il programma. Risultati Serie C GIRONE A SABATO ore 16:30 Alessandria-Albissola Cuneo-Pro ...

Risultati Serie B - 37^ giornata : diretta live a partire da domani : Risultati Serie B – La 36^ giornata, giocata l’1 maggio, ha emesso i primi verdetti, con la matematica promozione in Serie A per il Brescia. domani, penultimo turno di Serie cadetta. Quattro sfide alle 15, occhi puntati sempre sul Palermo, che dopo aver sprecato le ultime occasioni cerca di tornare alla vittoria in casa dell’Ascoli. Il Lecce riposa, opportunità dunque per i rosanero di accorciare sui pugliesi e rimandare ...