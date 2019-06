eurogamer

(Di martedì 18 giugno 2019) A quanto pare ilsi prospetta un anno niente male per, infatti il famoso analista di NPD Mat Piscatella ha affermato che la compagnia giapponese ha registrato alti successi dal punto di vista software ed hardware, sul.La notizia è stata diffusa dallo stesso analista tramite un post sul suo profilo Twitter:"Switch ha avuto (ed avrà) un ottimo. Questo perché offre la possibilità all'utente di giocare dovunque, in ogni momento, senza una connessione internet e con una moltitudine di titoli che accontentano ogni palato. Le vendite hardware di Switch stanno al momento dominando ilè inoltre in testa al settore software e la cosa non accenna a fermarsi."Leggi altro...

Eurogamer_it : Secondo #NPD, #Nintendo ha ottenuto ottimi risultati nel mercato americano nel 2019 - Carmanas : @annecchinog Io non voglio più nè Leu, nè altri partiti che affondarono il secondo governo Prodi. Un nuovo NPD ci f… - RedShift_Gaming : Project xCloud potrebbe essere una chiave del successo di Xbox Scarlett, secondo NPD -