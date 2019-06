Scherma | il ritorno della regina! Elisa Di Francisca campionessa d’Europa del fioretto

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019) Trionfo memorabile diDiagli Europei 2019 di. A Düsseldorf (Germania) la 36enne jesina realizza un’impresa straordinaria, conquistando il quinto titolo individuale in carriera nel, nella stagione delin pedana dopo lo stop per la maternità. A distanza di quattro anni da Montreux 2015, la fuoriclasse azzurra torna sul gradino più alto del podio e lo fa battendo in finale l’atleta più in forma del momento, la russa Inna Deriglazova, travolta 15-8. Diin questo torneo ha dimostrato nuovamente la sua immensa classe, centrando un risultato che la pone ulteriormente tra le più grandiitaliana. Alle Olimpiadi di Rio 2016 la jesina si era dovuta arrendere all’ultima stoccata alla russa, ma questa volta non c’è stata storia, con un assalto dominato dalla nostra portacolori. Dimette a segno la prima stoccata, ma ...

