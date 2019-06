Scherma | Europei 2019 | spadisti avanti tutta Poker azzurro ai sedicesimi di finale

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : tutti gli azzurri avanzano nella spada. Volpi - Errigo e Di Francisca sfidano Deriglazova nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 tutti e quattro gli azzurri in gara accedono quindi ai sedicesimi nella spada. 12.43 Vince Garozzo!!! Sconfitto 15-12 l’olandese Tulen. 12.37 Garozzo avanti 9-8 al termine della seconda manche, ancora tutto in bilico. 12.32 Prima manche molto equilibrata, che si chiude in parità sul 3-3. 12.27 Torniamo invece alla spada, perché inizia ora l’assalto di Enrico Garozzo, opposto all’olandese ...

DIRETTA EUROPEI Scherma 2019/ Streaming video tv : Cimino bene nella spada maschile : DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2019 Streaming video e tv della seconda giornata di gare a Dusseldorf. Oggi in pedana spada maschile e fioretto femminile.

Scherma - Europei 2019 : gli spadisti azzurri superano la fase a gironi. Percorso netto per Gabriele Cimini : La seconda giornata degli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf si è aperta con la fase a gironi della spada maschile. Grande prestazione di Gabriele Cimini, che ha iniziato benissimo con sei vittorie ed un Percorso netto che lo pone come seconda testa di serie nel tabellone ad eliminazione diretta. Buona prova di Enrico Garozzo (record 4-2). Il siciliano ha perso subito il primo assalto, ma ha poi vinto i successivi quattro. ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 18 giugno - al via i gironi della spada maschile. Volpi - Errigo e Di Francisca sfidano Deriglazova nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.51: Purtroppo arriva anche la seconda sconfitta per Marco Fichera. Ora il siciliano ha un record di 2-2 9.42: Arriva la prima vittoria per Andrea Santarelli, che si riscatta dopo due sconfitte. 9.38: Continua il percorso netto di Gabriele Cimini (tre vittorie). Primo successo per Enrico Garozzo, mentre secondo per Marco Fichera. 9.30: Arriva la prima sconfitta per Marco Fichera. 9.21: ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 18 giugno - Volpi - Errigo e Di Francisca sfidano Deriglazova nel fioretto. Tocca anche agli spadisti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della seconda giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Scherma. Oggi scendono in pedana spadisti e fiorettiste e l’Italia punta a conquistare altre medaglie dopo l’ottimo esordio di ieri, che ha visto l’eccezionale doppietta nel fioretto maschile con ...

Scherma - Europei 2019 : il programma e le ambizioni dell’Italia nella seconda giornata. Attesa per fiorettiste e spadisti : La seconda giornata degli Europei di Scherma vede protagonisti la spada maschile ed il fioretto femminile. L’Italia è reduce dalla doppietta dei fiorettisti di ieri, con l’oro di Alessio Foconi e l’argento di Daniele Garozzo. L’obiettivo è quello di migliorare il medagliere e conquistare altre medaglie in questo martedì, soprattutto con le fiorettiste, sulle quali c’è davvero grande Attesa. Alice Volpi, Arianna ...

Scherma - Europei 2019 oggi : programma - orari e tv (martedì 18 giugno). Tutti gli azzurri in gara : Seconda giornata degli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. Dopo la straordinaria doppietta nel fioretto maschile, l’Italia punta ad altre medaglie oggi, soprattutto nel fioretto femminile con Alice Volpi, Elisa Di Francisca ed Arianna Errigo prontissime a salire sul podio. Attenzione anche agli spadisti che hanno le carte in regola per centrare un grande risultato nella manifestazione continentale. GLI azzurri IN gara ...

Scherma - Europei 2019 : pronostici rispettati. Alessio Foconi - che finale! Olga Kharlan fa la storia : Oro e argento azzurro tanto per iniziare, possibile e prevedibile, con Foconi e Garozzo che fanno in qualche modo anche da valletti alla regina assoluta della sciabola (poi spiegheremo perché), Olga Kharlan. La Scherma è imprevedibile: può ribaltare i pronostici, o confermarli. In questo caso, vale la seconda opzione durante la prima giornata dei campionati Europei di Dusseldorf 2019. Italia subito in testa al medagliere, giusto per recuperare ...

Scherma - Europei 2019 : il medagliere. Italia al comando dopo la prima giornata : Si sono aperti oggi sulle pedane di Düsseldorf (Germania) gli Europei 2019 di Scherma. Subito grande Italia nella prima giornata di gare, con una doppietta azzurra nel fioretto maschile, in cui Alessio Foconi ha battuto in finale Daniele Garozzo. Nella sciabola femminile titolo invece all’ucraina Olga Kharlan. Di seguito il medagliere degli Europei 2019 di Scherma. MEDAGLIERE Europei 2019 ...

Scherma - Europei 2019 : Olga Kharlan regina nella sciabola. Irene Vecchi eliminata ai quarti : Olga Kharlan è la nuova Campionessa d’Europa nella sciabola femminile. L’ucraina ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2019 in corso di svolgimento a Dusseldorf, conquistando il suo sesto titolo continentale in carriera. La 28enne di Mykolaïv ha sconfitto in finale per 15-12 la francese Manon Brunet al termine di un assalto che ha visto partire fortissimo Kharlan (avanti 9-3), con la rimonta della transalpina (13-12) poi ...

Europei Scherma – Alessio Foconi campione europeo di Fioretto : sconfitto Daniele Garozzo nella finale di Dusseldorf : finale di Fioretto tutta italiana negli Europei di Scherma di Dusseldorf: Alessio Foconi supera 15-4 Daniele Garozzo e diventa campione europeo da campione del mondo in carica Non poteva esserci inizio migliore per i Campionati Europei Assoluti di Scherma 2019. Sulle pedane di Dusseldorf, la finale del Fioretto è stata monopolizzata dagli italiani: da una parte Alessio Foconi, campione del mondo in carica; dall’altra il campione ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : Alessio Foconi batte Daniele Garozzo - doppietta italiana nel fioretto maschile!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Alessio Foconi batte Daniele Garozzo 15-4. 15-4 Alessio Foconi CAMPIONE D’EUROPA!!! ARGENTO PER Daniele Garozzo!!! 14-4 Foconi. Il video premia Garozzo. 14-3 Foconi. Contrattacco a segno. 13-3 Foconi. Restituita la parata e risposta. 12-3 Foconi. Parata e risposta di Garozzo. 12-2 Foconi. Attacco e contrattacco. 11-2 Foconi. Tocca di rimessa l’iridato. 10-2 Foconi. Parata e ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : Daniele Garozzo contro Alessio Foconi - parte la finale tutta italiana nel fioretto maschile!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 Foconi. Parata e risposta non a segno, contrattacco a bersaglio. 4-1 Foconi. Attacco che non tocca, contrattacco a bersaglio. 3-1 Foconi. Confermata la stoccata dell’iridato. 2-1 Foconi. Parata e risposta del campione del mondo. 1-1. Arriva la botta del campione olimpico. 1-0 Foconi. Arriva l’attacco del campione del mondo. Derby azzurro per l’oro tra Alessio Foconi e ...

Scherma - Europei 2019 : finale azzurra nel fioretto! Sfida tra Daniele Garozzo e Alessio Foconi per il titolo : Sarà tutta italiana la finale del fioretto maschile agli Europei 2019 di Scherma. Sulle pedane di Düsseldorf (Germania) nell’assalto che assegnerà il titolo continentale si affronteranno Daniele Garozzo e Alessio Foconi, che hanno vinto nettamente le rispettive semifinali. I due compagni di squadra saranno quindi avversari nell’atto conclusivo di questa gara e l’Italia metterà così a segno nuovamente una doppietta, l’ultima volta era accaduto ...